Reino Unido dice que ha habido “muy poco progreso” sobre brexit

(Bloomberg) -- El principal negociador británico para el brexit, David Frost, dijo que el Reino Unido y la Unión Europea han logrado un “progreso muy limitado” hacia un acuerdo después de la última ronda de conversaciones.

Frost advirtió que las dos partes no podrán llegar a un acuerdo si la UE persiste en sus “propuestas novedosas y desequilibradas en el denominado campo de juego nivelado”, dijo el viernes en un comunicado enviado por correo electrónico.

También criticó las demandas de la UE de acceso a las aguas de pesca del Reino Unido, diciendo que “no podemos acceder a acuerdos que estén manifiestamente desequilibrados y en contra de los intereses de la industria pesquera del Reino Unido”.

Solo queda una ronda más de conversaciones antes de que los políticos se reúnan en junio para decidir el camino a seguir, y ambas partes tienen el objetivo de llegar a un acuerdo alrededor de octubre. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha descartado en repetidas ocasiones una ampliación del plazo, lo que aumenta la posibilidad de que el Reino Unido acabe el período de transición posterior al brexit el 31 de diciembre sin un acuerdo de libre comercio, lo que ejerce más presión sobre una economía que ya está sufriendo el impacto devastador de la pandemia de coronavirus.

Los mayores obstáculos para un acuerdo siguen siendo las demandas de la UE de igualdad de condiciones. Esto mantendría al Reino Unido atado a algunas reglas europeas, lo que dificultaría su capacidad de competir contra el bloque en áreas como impuestos, subsidios estatales, derechos de los trabajadores y estándares ambientales. El Reino Unido dice que estos no están justificados y no reflejan el nuevo estatus del país como país independiente. La UE argumenta que no puede dar un acceso generoso a su mercado único si ello significa que el Reino Unido prospera a su costa.

Por su parte, Gran Bretaña dice que solo está pidiendo un acuerdo de libre comercio estándar, como el que la UE ha alcanzado con Canadá, por lo que no debería verse obligado a aceptar otras condiciones.

El Reino Unido publicará la próxima semana todos sus borradores de textos legales para el acuerdo, dijo Frost.

“Necesitamos un cambio en el enfoque de la UE para la próxima ronda”, dijo Frost. “El Reino Unido continuará trabajando duro para encontrar un acuerdo, mientras exista un proceso constructivo, y sigue creyendo que es posible”.

