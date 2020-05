Quito abre un centro médico temporal en medio de la saturación hospitalaria

Fotografía cedida por la alcaldía de Quito que muestra un centro médico temporal en el parque Bicentenario para dar cabida a enfermos de coronavirus, en momentos en que se ha registrado una saturación en sus hospitales, en Quito (Ecuador). EFE/Alcaldía de Quito

Quito, 15 may (EFE).- El Municipio de Quito abrió este viernes, por primera vez, un centro médico temporal en el parque Bicentenario para dar cabida a enfermos de coronavirus, en momentos en que se ha registrado una saturación en sus hospitales. El improvisado centro médico, de dos pisos con 370 camas, se encuentra en el Centro de Convenciones en el norte de la capital, y era adecuado en las últimas semanas para la posibilidad de que fuera necesario albergar pacientes de COVID-19 en estado moderado y grave. "Es un ejemplo de cooperación, esta es la manera como se deben hacer las cosas", se felicitó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, al abrir un centro que cuenta con laboratorios, farmacia, residencia y atención psicológica. Las instalaciones se armaron en cuatro semanas con la ayuda del sector privado y varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas ACNUR. El hospital, de 13.000 metros cuadrados, contará con 60 profesionales de la salud y 60 de enfermería, así como varias morgues móviles. QUITO SIGUE EN CUARENTENA El alcalde de la capital, Jorge Yunda, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los quiteños y pedirles que acaten las medidas de seguridad sanitaria que siguen rigiendo en la ciudad a dos días de completar dos meses de cuarentena. Médico de profesión, el regidor dijo metafóricamente que es "responsabilidad" de la ciudadanía el que "este hospital se llene", o no, porque "estamos en una etapa en que ya no te cuida el Municipio o el Gobierno: ¡Tu mismo debes protegerte!". Con una población de unos tres millones de habitantes, Quito registra un índice de contagio de unos 2.200 casos -de un total de unos 30.500 a escala nacional-, así como un centenar de fallecidos, de un total de 2.334 casos confirmados como COVID-19. En la capital, hay habilitados seis hospitales para atender pacientes de esta enfermedad y esa semana han reportado saturación, en momentos en que la curva se encuentra en una etapa decisiva en la cual se confirmará su aplanamiento o una temida propagación. La estadísticas municipales, con corte al 7 de mayo, indican que en la ciudad hay una bajada en el numero de nuevos casos de contagio desde primero de mes. SATURACION ACUMULADA Pero Danilo Calderón, director general de uno de los centros con más casos, el IESS Quito Sur, con unos 400, aseveró a Efe que "alrededor del 90 % de las camas están copadas en el edificio". Frente a esta realidad instalaron incluso un hospital móvil con ayuda de las Fuerzas Armadas con dispensadores de oxígeno y monitores de signos vitales. "Todavía no hemos colapsado porque recientemente hicimos una expansión con el hospital móvil, lo que nos ayudó con 80 camas más", dijo el gerente. A este nuevo espacio fueron trasladados pacientes con síntomas leves y a punto de recibir el alta, porque la capacidad en la sala de cuidados intensivos está totalmente copada. "Las 27 camas que hay están con pacientes, además, abrimos 11 intermedias y también están ocupadas", agregó. El centro médico también ha ampliado su personal de 1.674 a 1.803 para dar abasto. HAY MEDICAMENTOS Y APARATOS El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó de que, hasta el martes, el sistema de hospitales en Quito del Ministerio, cuatro en total, contaba con 1.530 camas de las cuales 862 estaban ocupadas y tenían aún posibilidad de aumentar otras 64. Mientras, en las unidades de cuidados intensivos existía un total de 92 camas, de las que 64 estaban con pacientes, aunque había margen de ampliación a otras 66. Zevallos detalló que en el hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los centinelas en atención al COVID-19 "se instalará 40 camas más con un hospital móvil". Una situación aún mayor de saturación se registraba en los dos hospitales de la Seguridad Social. En cuanto a medicamentos y dispositivos médicos, el ministro precisó que el sistema de salud público en la provincia de Pichincha, de la que Quito es capital, cuenta con un 71 % y 81 % de disponibilidad respectivamente. "Esto quiere decir que estamos preparados para los dos próximos meses", puntualizó. Además de los seis hospitales y el improvisado en el Centro de Convenciones, están habilitados asimismo el Coliseo Julio César Hidalgo y la Casa de la Selección para atender a pacientes sin síntomas graves.