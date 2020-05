Prueba de COVID-19 de Abbott obtiene aprobación en Reino Unido

(Bloomberg) -- La prueba de anticuerpos de COVID-19 de Laboratorios Abbott obtuvo la aprobación por parte de los organismos de salud pública en Inglaterra y Gales.

En un comunicado, la empresa indicó que desde ahora podría proporcionar hasta 5 millones de pruebas al mes al Reino Unido. Abbott ya comenzó a enviar el producto a los laboratorios del Servicio Nacional de Salud.

Las pruebas realizadas por el Reino Unido demostraron que el test tenía una precisión de entre 99,73% a 100%, según el comunicado. La prueba identifica una proteína que el cuerpo produce en las últimas etapas de la infección y puede permanecer durante meses o incluso años después de la recuperación.

La prueba de anticuerpos de Roche Holding AG fue autorizada por las autoridades sanitarias del Reino Unido a principios de este mes.

