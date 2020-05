Protestas en ciudad boliviana de Cochabamba para flexibilizar la cuarentena =(Video)= Cochabamba, Bolivia, 15 Mayo 2020 (AFP) - Decenas de habitantes de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, desafiaron el jueves la orden de confinamiento y salieron a protestar con marchas y bloqueos de calles para exigir al gobierno que flexibilice la cuarentena decretada por el coronavirus."Nosotros necesitamos que se flexibilice la cuarentena, lo hemos pedido y no nos han atendido, por eso estamos protestando", dijo a la AFP Gertrudis Sanabria, ama de casa, quien participó en la protesta. Bolivia está bajo cuarentena nacional desde el 17 de marzo para evitar la expansión de la pandemia de covid-19, que ha infectado a 3.148 personas y ha causado 142 decesos en el país. El gobierno ha dispuesto la suspensión de actividades públicas y privadas, salvo las de emergencia, y ordenado la paralización del transporte público.Las manifestaciones en Cochabamba comenzaron el lunes y los vecinos bloquearon el acceso hacia un vertedero municipal al sur de la ciudad. Eso ha paralizado la recolección de residuos y en algunos barrios de la ciudad de más de 700.000 habitantes se observan desechos en la vía pública.Además, han realizado esporádicas protestas callejeras, con quema de neumáticos y bloqueos con piedras de avenidas y caminos durante la semana, lo que ha llevado a la policía a dispersarlos con el uso de gases lacrimógenos.Las primeras demandas han sido por agua potable a domicilio, inexistente en la zona, y por comida. Los manifestantes critican que la gobernación y la alcaldía han incumplido sus promesas de dotación gratuita de alimentos.Este jueves exigieron, además, la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez y de su ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo."No queremos a esa presidente, no queremos a esa mujer", dijo Gertrudis Sanabria. Su vecino Víctor Izquierdo Chambi agregó: "No estamos en la 'hambrecracia', estamos en la democracia (...), no hay agua, no hay alimentos".Otro manifestante, que no se identificó, se acercó a un camarógrafo de la AFP y dijo: "Que este señor ministro (Murillo) y su presidenta renuncien de una vez, para que no estén robando la plata del pueblo y matando de hambre a nuestra población".En los últimos días, los dirigentes vecinales han sostenido negociaciones con la gobernación y el municipio, sin resultados.El ministro Murillo abrió la posibilidad de que el poder ejecutivo abra una mesa de diálogo, pero pidió que sea en paz."Hago un llamado a aquellas personas que buscan desestabilizar, hagan conciencia, la muerte les puede tocar la puerta de sus casas. No es un momento de hacer política o buscar desestabilizar", declaró.jac/fj/gma