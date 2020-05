Pocos inversores optimistas sobre próximo capítulo del S&P 500

(Bloomberg) -- Resulta que no solo los inversores multimillonarios están preocupados por las acciones estadounidenses después de su gran aumento desde marzo.

En una encuesta a clientes realizada por Evercore ISI a principios de esta semana, menos de una cuarta parte de los encuestados dijeron que esperan que el próximo movimiento del 10% en las acciones sea mayor. Eso es más bajista que cuando se les preguntó en el pico del S&P 500 en febrero y en su punto más bajo en marzo.

Los resultados pueden ser una ventana a la psicología en un momento en que los inversores parecen más propensos a vender en declives, incluso esta semana, aunque alternativamente podrían ser una señal de compra contraria. El mayor riesgo, según la encuesta, es otro brote viral, justo cuando países de todo el mundo trabajan para reabrir las economías. Los inversores temen que esto empeore una recesión económica mundial y que detenga un repunte de la renta variable que ha empujado los precios a su nivel más alto en relación con las ganancias desde la era de las puntocom.

“Los comentarios negativos de las leyendas de la inversión esta semana, junto con las preocupaciones sobre una segunda ola, no ayudaron al sentimiento”, escribió Dennis DeBusschere, jefe de estrategia de cartera en Evercore ISI, en una nota. “Los inversores consideran que la segunda ola es, con mucho, el mayor riesgo para el mercado, seguido de la valoración”.

Este ha sido un año tumultuoso, ya que las acciones cayeron en el mercado bajista más rápido en marzo y luego protagonizaron una de las recuperaciones más fuertes en décadas. Ahora, con el S&P 500 atrapado en un rango de negociación de 220 puntos durante el último mes, los operadores están en guardia para el próximo gran movimiento. Las advertencias se hicieron más fuertes esta semana, cuando famosos gestores de fondos de cobertura, incluidos Stan Druckenmiller y David Tepper, calificaron a las acciones de sobrevaloradas.

Los participantes en la encuesta de Evercore ISI eligieron ampliamente el otoño como el momento más probable para que ocurra una segunda ola de casos de coronavirus. Las respuestas, sin embargo, difieren según la región. Aquellos del sur de EE.UU. tenían más probabilidades de pensar que la preocupación era exagerada, mientras que los encuestados del Medio Oeste y no estadounidenses tenían más probabilidades de ver el riesgo como subestimado. La encuesta de ISI refleja las respuestas de 560 clientes inversores y corporativos del 11 al 13 de mayo.

