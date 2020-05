Oxfam: "Brasil está asustando al mundo por el descontrol de la pandemia"

Un agente de seguridad del ayuntamiento de la ciudad de Niterói toma la temperatura de un hombre en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Las ciudades de Niterói y Sao Gonçalo se convirtieron en los primeros municipios del estado de Río de Janeiro en intensificar las medidas restrictivas de tráfico y circulación de personas al decretar el llamado "lockdown", que se aplicará por un plazo inicial de cinco días. Con esos dos municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro, ya son veinte las ciudades brasileñas en adoptar el bloqueo total para evitar la propagación de la pandemia. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 15 may (EFE).- Organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron duramente este viernes sobre la expansión del COVID-19 en Brasil, tras la salida de Nelson Teich, el segundo ministro de Salud que renuncia a esa cartera en menos de un mes por las divergencias con el presidente Jair Bolsonaro. Tanto Oxfam como Amnistía Internacional (AI) expresaron su "grave preocupación" por la renuncia del oncólogo a la cartera de Salud en momentos en que la crisis en Brasil por el coronavirus SARS-CoV-2 se agrava y comienza a entrar en su "fase más aguda". "El país está asustando al mundo por el descontrol de la epidemia y el menosprecio del presidente por la vida de su población", señaló Katia Maia, directora ejecutiva de Oxfam en Brasil, en un comunicado. Teich asumió el Ministerio de Salud el pasado 17 de abril y renunció por diferencias con Bolsonaro por las cuarentenas y por el uso de la cloroquina para tratar a los pacientes de coronavirus, temas por los que el mandatario también se enfrentó a su antecesor, Luiz Henrique Mandetta. Para el líder ultraderechista, el COVID-19 es una "gripita" que si bien "va a contagiar al 70 % de la población" y "va a matar mucha gente", no puede "parar a Brasil". Por eso el presidente no cesa en su empeño para que los gobiernos regionales levanten las restricciones y así la gente pueda salir a trabajar de nuevo "para ganarse el pan". En Brasil existe un discurso ambivalente donde el confinamiento es impulsado por la mayoría de los mandatarios regionales, mientras que el Gobierno nacional promueve la normalización de las actividades cotidianas, y hasta decretó la apertura de gimnasios y salones de belleza por considerarlos "esenciales". Esa falta de "medidas adecuadas para enfrentar la crisis" fue criticada este viernes por Amnistía Internacional, que pidió una "urgente" postura de Bolsonaro frente a la crisis del COVID-19 y lo hizo responsable de la vida de los brasileños. "Salvar las vidas de los brasileños está en manos del presidente Jair Bolsonaro. Es su deber liderar la lucha contra esta pandemia de manera responsable", dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI, citada en la nota. De acuerdo con el último balance oficial, 14.817 personas han muerto por el coronavirus en Brasil y el número de contagiados ya llega a los 218.223.