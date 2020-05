Musical "Frozen" se convierte en primera gran víctima de cierres por coronavirus en Broadway

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador mira desde el teatro cerrado de St. James donde suena el musical "Frozen", después de que se anunció que los espectáculos de Broadway cancelarán las actuaciones debido al brote de coronavirus en Nueva York, EEUU. 12 de marzo de 2020. REUTERS/Mike Segar.

Por Jill Serjeant

(Reuters) - El musical familiar de Broadway "Frozen" bajará el telón definitivamente, anunciaron sus productores, en la primera víctima importante de los cierres por el coronavirus en la industria teatral de Nueva York.

La producción de Disney, que se estrenó en marzo de 2018 y está basada en la exitosa película de 2013, no volverá a realizarse, dijo Disney el jueves en un comunicado.

Los teatros de Broadway apagaron las luces el 12 de marzo y esta semana extendieron el cierre hasta el 6 de septiembre. Se espera que las interpretaciones en vivo, especialmente los grandes musicales con sus enormes elencos y los desafíos del distanciamiento social en el escenario, estén entre los últimos eventos en volver mientras continúe la pandemia del coronavirus.

"Frozen", la historia de dos hermanas que se separan por un misterioso secreto, presenta la canción ganadora del Oscar "Let It Go". Junto con "Aladino" y "El Rey León", la obra era uno de los tres musicales de Disney basados en películas populares que se presentaban en Broadway.

Este fue el primer musical y la producción más grande de Broadway en ser víctima del coronavirus, que ha golpeado fuertemente a la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Thomas Schumacher, presidente y productor de las Producciones Teatrales de Disney, dijo en un comunicado que era difícil creer hace unos años "que una pandemia global alteraría tanto la economía mundial que realizar tres obras de Disney en Broadway se volvería insostenible".

"Frozen" recaudaba cerca de 1 millón de dólares en promedio por semana en venta de entradas, según datos de la taquilla.

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Lucila Sigal)