México ha logrado aciertos pero tiene grandes retos en manejo del coronavirus

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell (d), habla durante la rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (i), en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 15 may (EFE).- México ha tenido aciertos en el manejo de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 pero enfrenta importantes retos, sobre todo de cara al desconfinamiento que, en algunos lugares del país, iniciará el próximo 18 de mayo, dijeron este viernes especialistas. En un foro organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), expertos en salud debatieron sobre la actuación de las autoridades de salud respecto a la pandemia, en donde aplaudieron medidas como la reconversión hospitalaria y decisiones como no cerrar las fronteras. "Además (México) fue uno de los primeros países en la aplicación de pruebas PCR, lo cual fue un gran acierto", aseveró el doctor Jean Marc Gabatou, asesor internacional de emergencias en salud de la OPS/OMS. El doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo, indicó que ha sido muy decepcionante que mientras en 2009, con la pandemia de la Influenza por AH1N1, el país se convirtió en el que más pruebas hacía, ahora sea el que menos tests aplique de los integrantes de la OCDE. "México necesita hacer más pruebas, no le quito el valor que tiene el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), pero no podemos dejar que éste se sature", indicó. De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, México aplica pocas pruebas de COVID-19 porque el sistema tradicional de vigilancia es "sumamente anacrónico" y lleva a "desperdiciar recursos". RECONVERSIÓN HOSPITALARIA, UN ACIERTO Si bien Macías reconoció que cuando llegó la pandemia del COVID-19 ningún país estaba preparado adecuadamente para afrontarla, exaltó que hubo algunos aciertos en medidas como la reconversión hospitalaria. "En el Valle de México, a diferencia de la pandemia de 2009, se vio una mejor coordinación en traslado de pacientes de hospital a hospital", apuntó. En ese sentido, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, dijo que ahora se ha podido ver una funcionalidad "correcta" en los hospitales "para dar atención a la mayoría de los pacientes". Mientras que el doctor Rogelio Pérez Padilla, investigador en Ciencias Médicas, dijo que la influenza dejó aprendizajes importantes porque "se ha enfatizado en la atención hospitalaria, aunque aún tenemos cuellos de botella, no tanto de camas y ventiladores, sino de personal, que todavía es muy escaso". Y resaltó que gracias a las medidas como el confinamiento se ha podido contener esta pandemia lo que ha evitado saturación en el sistema de salud. REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD, EL GRAN RETO Para los expertos, entre los grandes retos que sigue presentando la pandemia, que en México ya suma 42.595 contagios acumulados y 4.477 decesos, está el "desconfinamiento". "No hay receta mágica, sino lecciones que se puedan aprender de otros países", apuntó Gabatou. Sin embargo, Pérez Padilla dijo que el escalonamiento es "indispensable" porque es muy probable que se saturen los sistemas de salud y recordó que el país está en un límite de casos que no se debe sobrepasar, por lo que se debe llevar una vigilancia importante para evitar "llegar al tope". Los especialistas auguraron que, debido al coronavirus, el sistema de salud va a tener que seguir trabajando por mucho tiempo y quizá el proceso tome meses o años. Finalmente, destacaron la importancia de que el gobierno comunique de manera correcta a los ciudadanos sobre esta situación y exaltaron la responsabilidad de los profesionales de la salud de proporcionar información fiable que esté disponible para todos.