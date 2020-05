Messi prefiere no pensar demasiado en el riesgo de infección mientras se prepara el reinicio de La Liga

Por Richard Martin

BARCELONA, 15 may (Reuters) - Lionel Messi cree que es mejor no pensar demasiado en el riesgo de infectarse por el coronavirus, en un momento en que los clubes de fútbol españoles están intensificando su vuelta a la actividad, y señaló que estaba deseando volver a jugar partidos.

Messi y sus compañeros del Barcelona han vuelto a los campos de entrenamiento del club para realizar sesiones individuales desde la semana pasada, siguiendo el protocolo de cuatro fases de la Liga para la vuelta a la actividad desde que se interrumpió en marzo debido a la pandemia.

Las 11 jornadas restantes de la Liga se disputarán sin espectadores, y el presidente Javier Tebas dijo la semana pasada que los partidos podrían comenzar ya el 12 de junio.

Aunque algunos jugadores y clubes se han manifestado en contra de que vuelva el fútbol por miedo a contraer el virus o a contagiar a otros, Messi dijo que volver a los partidos no era más arriesgado que salir de casa por cualquier otra razón.

"El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado", dijo Messi al periódico español Mundo Deportivo el viernes.

"Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias".

Messi dijo que está entusiasmado con la idea de volver a jugar los partidos, pero expresó su oposición a la propuesta de la Liga de que los equipos se aíslen juntos en concentraciones, lejos de sus familias, una vez que se reanuden los partidos.

"Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño", dijo el capitán del Barça.

"Con el tema de las concentraciones, la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente".

(Información de Richard Martin; traducido por Tomás Cobos)