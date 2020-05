Manuel Turizo invita a querer mientras se pueda en tiempos de cuarentena

Fotografía promocional cedida este viernes por el equipo del cantante colombiano Manuel Turizo. EFE/ EQUIPO MANUEL TURIZO

Bogotá, 15 may (EFE).- En medio del impensable escenario de una pandemia, hablar del amor pasó de tener connotaciones románticas a ser el sentimiento universal más preciado. Eso fue lo que pensó el cantante colombiano Manuel Turizo, quien le hace una oda a toda la situación con su nuevo tema "Quiéreme mientras se pueda". "Es una canción con una energía muy positiva, refresca mucho el momento que estamos viviendo", comentó Turizo a Efe durante una entrevista virtual desde Miami, consciente de que el mundo atraviesa una situación única en la que muchas personas están lejos de su familia o han ido perdiendo a sus seres queridos. Fue justo por esa razón que este tema, el primer sencillo de lo que será su nueva era musical, cayó "como anillo al dedo" para adaptarla al confinamiento y lanzar un sonido que exalte el amor e invite a todos a quererse antes de que sea demasiado tarde. Con más de 10 millones de reproducciones en YouTube y sin cumplir el mes de haber sido estrenada, el artista oriundo del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, agradece la acogida y la respuesta de sus seguidores, quines incluso aclaman el sencillo como el himno de la cuarentena. Pensada antes de que la pandemia por coronavirus azotara al planeta, la canción "es un recordatorio a crear recuerdos ahora que podemos con la gente que tenemos al lado", explicó con emoción Turizo, quien añadió que este tema nació por la inspiración de un amigo escritor con un familiar enfermo que compuso unos versos y puso la primera piedra de lo que sería "Quiéreme mientras se pueda". Inspirado en la canción y el mensaje, el mismo cantante pidió a sus fanáticos fragmentos de momentos entre parejas, amigos y familiares para que fueran incluidos en el vídeo oficial, que se combinaron para darle al audiovisual más impacto y un toque personal único. Y es que esta canción significa para el colombiano también el inicio de un nuevo proyecto musical. Es la primera pincelada del que será un nuevo álbum, del que no revela aún su nombre, aunque promete hacerlo pronto, y en el cual ha venido trabajando durante varios meses. Porque aunque el 2020 haya traído consigo una situación tan adversa, esta situación le ha dado el tiempo a Turizo, como confiesa, para terminar su trabajo, repensarlo varias veces, revisarlo e incluso hasta adaptarlo, como sucedió con "Quiéreme mientras se pueda". "Cuando nos cogió todo este tema del coronavirus aún seguíamos haciendo mucha música y ya tenemos al álbum prácticamente escogido" contó el músico, quien asegura que este nuevo trabajo discográfico le ha servido como "un proceso de descubrimiento, de aprendizaje y de experimentación", pues dice que le tomó mucho tiempo hacerlo. EL SONIDO DE UNA NUEVA ERA Con la colaboración de productores y escritores estadounidenses, jamaiquinos, italianos y colombianos, Turizo se vio en la tarea de escudriñar en el origen de los nuevos sonidos que quiere para su carrera, alimentarse de nuevas culturas y estilos de hacer canciones y de esa forma "experimentar hacia donde puede ir su música". Por esta razón, "Quiéreme mientras se pueda" se convirtió en "el perfecto inicio" de su nueva era, con la que espera poder llegar a más oídos e imprimirle ese sello romántico al género urbano que hasta ahora caracteriza su carrera. Nominado a premios como los Latin Grammy, Kids Choice Colombia y MTV Millennial Awards, Turizo se muestra agradecido por el crecimiento de su recorrido musical, en el que puede presumir colaboraciones con artistas como Yandel, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Chiquibtown, Natti Natasha e incluso Carlos Vives. Entre sus sueños más personales también está, como confesó, una familia grande. Incluso, se atreve a hablar de 4 o más hijos, no sin antes tener la consciencia, no tan propia de los jóvenes de su edad, de que debe "trabajar demasiado para tener tranquilo a sus muchachitos", como bromeó. "Mi objetivo es que la gente, sin importar el paso de los años, disfrute mi música", cerró el artista colombiano, que con solo 20 años puede presumir de un gran éxito en todo el continente e incluso al otro lado del Atlántico. Felipe Cubillos