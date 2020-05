Madrid y Barcelona se quedan fuera del proceso de desconfinamiento

El 70 por ciento de España está ya en la primera fase de desescalada, pero la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña, permanecerán con el confinamiento, aunque aliviado, según decidió este viertes el Ministerio de Sanidad español.EFE/Quique Garcia

Madrid, 15 may. (EFE).- El 70 por ciento de España está ya en la primera fase de desescalada, pero la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana, en Cataluña, permanecerán con el confinamiento, aunque aliviado, según decidió este viertes el Ministerio de Sanidad español. Esta nueva etapa, conocida en España como fase 1, ya fue iniciada por once de las 17 regiones la pasada semana, y desde este lunes se sumarán otras tres en su totalidad, que suman 32 millones de habitantes. Aún quedan tres comunidades con restricciones: las citadas Madrid y Cataluña, junto con algunas zonas de Castilla y León, que reúnen 14 millones de personas, que suponen el 30 por ciento de los habitantes del país. Pero la Comunidad de Madrid fue la única región que vio rechazada su propuesta de avanzar en el desconfinamiento, después de que ya ocurriera la semana pasada, ya que los otros dos Gobiernos regionales propusieron restricciones en algunos de sus territorios. Según informó en rueda de prensa el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, "la evolución (de la pandemia) ha sido muy buena", pero es una comunidad que sufrió "la parte más dura de la pandemia" y eso influye en su evolución. Ante esta decisión, la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticó al Gobierno español por "no dejar a Madrid pasar de fase" porque la región "ha cumplido" y "está preparada", mientras "se arruinan los comercios y cada semana se pierden entorno a 18.000 empleos". EVOLUCION DISTINTA SEGÚN LAS REGIONES La evolución de la pandemia es distinta en las diferentes regiones españolas, y por eso, según el Gobierno, la desescalada también está siendo asimétrica. Mientras que la Comunidad de Madrid y Cataluña acumulan casi dos tercios de los fallecidos en las últimas 24 horas y 200 de los 549 nuevos casos, otras regiones como las Islas Baleares y las Canarias registraron menos de diez casos nuevos cada una y ningún fallecido desde ayer. El pase a la fase 1 supone la apertura del pequeño comercio sin cita previa, la apertura de terrazas con aforo limitado, la apertura de bibliotecas museos o lugares de culto, aunque también con limitación de aforo y la reunión con familiares. Para las regiones que no lo han conseguido, desde la semana próxima sí podrá abrir el comercio minorista sin cita previa, las bibliotecas y museos y los lugares de culto, aunque con limitación de aforo. EL RIESGO DE REBROTE ES POSIBLE El doctor Fernando Simón advirtió este viernes de que "el riesgo de un rebrote de coronavirus con un impacto similar al que hemos tenido en muchas puntos de España es posible", ya que la inmunidad solo es del 5 %. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos con coronavirus cayó en las últimas 24 horas a 138 tras el repunte del jueves, con lo que ya suman 27.459; sin embargo, la cifra de contagios subió ligeramente a 549 y se elevan a un total a 230.183 desde el comienzo de la pandemia. En el incremento de casos de los últimos días figura como grupo destacado el de los profesionales sanitarios, que ya suman un total de 50.455 en toda España desde el inicio de la pandemia. CUARENTENA PARA LOS VIAJEROS QUE LLEGUEN DEL EXTRANJERO Para tratar de impedir rebrotes procedentes del exterior, desde este viernes todos los viajeros que lleguen a España desde el extranjero tendrán que guardar una cuarentena de 14 días. Todos los viajeros deberán permanecer en su domicilio o alojamiento y tendrán que limitar sus desplazamientos a las compras de primera necesidad, la asistencia a servicios sanitarios o a causas de fuerza mayor. Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla y deberán observar todas las medidas de higiene y prevención de la transmisión de la enfermedad provocada por el coronarivus. De estas medidas quedan exceptuados los trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones, así como los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de coronavirus. Además, desde mañana, la llegada por avión se limita a cinco aeropuertos (Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Gran Canaria) y a ocho puertos (Barcelona, Bilbao, Málaga, Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife). Esta medida tendrá consecuencias para el turismo, una de los principales motores de la economía española, que aporta el 12,3 % al PIB nacional.