LISTA DEPORTES

Viernes 15 de mayo de 2020.

FÚTBOL

CORONAVIRUS-EUROPA

SIN PROCEDENCIA - Al tiempo que el defensor brasileño Renan Lodi se reincorpora a los entrenamientos del club español Atlético de Madrid tras recuperarse de coronavirus, un jugador no identificado del Werder Bremen alemán deberá iniciar una cuarentena de 14 días después de que un miembro de su familia cercana dio positivo en COVID-19. 607 palabras. Por The Associated Press. AP Fotos. ENVIADO

CORONAVIRUS BARCELONA-MESSI

BARCELONA - Lionel Messi cree que la prolongada pausa causada por la pandemia del coronavirus beneficiará al Barcelona. Los torneos de fútbol no han tenido actividad desde el 12 de marzo, cuando La Liga suspendió los partidos al tiempo que la propagación de COVID-19 en el país cobró fuerza. Los reportes indican que más de 27.000 personas han muerto en España a causa de la enfermedad. 459 palabras. Por Joseph Wilson. AP Fotos. ENVIADO

ESPAÑA-PARTIDOS AMAÑADOS

MADRID - Dos clubes de la primera división de España niegan las versiones surgidas en la prensa que los vinculan con un supuesto amaño de partidos. Getafe y Villarreal emiten comunicados en que manifiestan apoyo a sus jugadores y niegan cualquier implicación en algún intento por amañar partidos, como lo informó la radiodifusora española COPE. 220 palabras. ENVIADO

CORONAVIRUS BUNDESLIGA

BERLÍN - Sin aficionados, ni abrazos y sin escupir. La Bundesliga lucirá muy distinta al reanudar el sábado después de una suspensión de dos meses causada por la pandemia del nuevo coronavirus. Las encuestas más recientes en Alemania muestran que una creciente mayoría de los aficionados se opone al reinicio de la liga, pero las autoridades del fútbol estaban desesperadas de retomar actividades. 584 palabras. Por Ciarán Fahey. AP Fotos. ENVIADO

OLÍMPICOS

TOKIO 2020-UN ASPECTO DIFERENTE

TOKIO - Casi dos meses después del anuncio de la demora de los Juegos Olímpicos de Tokio, el director general de su comité organizador, Toshiro Muto, asegura no poder ofrecer una estimación del costo que tendrá el retraso hasta 2021. El elevado costo de los Juegos sin duda será un tema polémico dado que Japón, al igual que muchos países, enfrenta una profunda recesión a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. 571 palabras. Por Stephen Wade. AP Fotos. ENVIADO

AUTOMOVILISMO

CORONAVIRUS-F1-GP BELGICA

BRUSELAS - El Gran Premio de Bélgica podrá llevarse a cabo en su fecha original en agosto, pero sin aficionados, informan las autoridades de la región de Walloon. Luego que Bélgica prohibió el mes pasado todos los eventos masivos hasta el 31 de agosto ante la propagación del coronavirus, la carrera de la F1 programada para el fin de semana del 28 al 30 de agosto se vio en riesgo y los organizadores suspendieron la venta de boletos. 418 palabras. Por Samuel Petrequin. AP Fotos. ENVIADO

BÉISBOL

BOB WATSON-DECESO

SIN PROCEDENCIA - Bob Watson, un toletero All-Star que se convirtió en el primer gerente general de raza negra en conquistar una Serie Mundial, con los Yanquis de NY en 1996, muere a los 74 años. Los Astros de Houston, con los que Watson jugó sus primeras 14 temporadas en una carrera en el béisbol que se extendió seis décadas, anuncian su fallecimiento el jueves por la noche. 465 palabras. Por Dennis Waszak Jr. AP Fotos. ENVIADO

