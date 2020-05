La OCDE invita a Costa Rica a convertirse en su miembro número 38

En la imagen, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

París, 15 may (EFE).- Los embajadores de los países de la OCDE invitaron este viernes por unanimidad a Costa Rica a convertirse en el miembro número 38 del organismo, lo que se formalizará una vez que haya ratificado los mecanismos de adhesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó en un comunicado que esta invitación es consecuencia de la culminación con éxito de los exámenes técnicos en profundidad que han llevado a cabo 22 de sus comités. "Estamos encantados de acoger a Costa Rica en la gran familia de la OCDE en un momento en que el multilateralismo es más importante que nunca", destacó en un comunicado el secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría. "La mejor forma de responder a los desafíos del mundo actual es permitir a economías emergentes, economías en desarrollo y economías avanzadas trabajar juntas para encontrar soluciones", añadió. El acuerdo de adhesión lo firmarán en los próximos días el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y Gurría, pero en este caso, a causa de la epidemia del coronavirus, ese acto lo harán a distancia. Pasará a ser de forma efectiva un nuevo miembro una vez que el Parlamento del país latinoamericano tome una serie de medidas a nivel nacional y se depositen los instrumentos de adhesión. Se calcula que eso puede ocurrir en unas semanas. Costa Rica será el cuarto país latinoamericano en integrar este organismo que pretende compartir buenas prácticas en el terreno económico e institucional, después de México (1994), Chile (2010) y Colombia, que ingresó el pasado 28 de abril después de un largo proceso que había comenzado en 2013. En el caso de Costa Rica, el procedimiento se inició en abril de 2015 cuando la organización abrió las discusiones. Desde entonces ha tenido que realizar reformas para alinear su legislación, sus políticas y sus prácticas a las de la OCDE en ámbitos como la competencia, las estadísticas, la lucha contra la corrupción, la gobernanza de las empresas públicas, los mercados de capitales, la transparencia fiscal y la gestión de productos químicos industriales. Gurría hizo hincapié en que el ingreso era un objetivo personal del presidente y de su Gobierno, y se felicitó por "el compromiso real de todos los partidos" así como por "la implicación y la reactividad" del Parlamento, que ha adoptado más de una docena de textos legislativos. Entre ellos estaban "una amplia reforma de la política y del derecho de la competencia y una reforma en profundidad del sistema estadístico nacional" por recomendación de la organización. Una vez concluidas las negociaciones con Costa Rica, no queda en este momento ningún otro país en proceso de adhesión a la OCDE. Hay seis (Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía) que lo han solicitado, pero no han recibido el visto bueno de los países miembros.