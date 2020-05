La generación de nuevos empleos en Paraguay empezará en 2021, según ministra

La ministra paraguaya de Trabajo, Carla Bacigalupo. EFE/Andrés Cristaldo Benítez/Archivo

Asunción, 15 may (EFE).- El efecto del coronavirus en Paraguay ha dejado en el mercado laboral más de 100.000 suspensiones temporales de empleo y unos 10.000 despidos entre marzo y abril, sin perspectivas de crear nuevos puestos laborales hasta comienzos de 2021, según dijo a Efe la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. "Este año no vamos a poder hablar de nuevos empleos. Podemos hablar de protección, de recuperación del empleo a través de la reactivación, pero no vamos a poder hablar de generar nuevos empleos", comentó en una conversación telefónica. Hasta llegar a 2021, el Ministerio de Trabajo cuenta con un cronograma de tres fases para evitar la destrucción de más puestos de trabajo, proteger los existentes y recuperar los que quedaron suspendidos desde marzo, cuando se decretó la cuarentena sanitaria para frenar la expansión del coronavirus en el país. La primera etapa "de protección del empleo" arrancó en marzo y se prolongará hasta junio, con "todas las medidas establecidas por la ley de Emergencia" y las "compensaciones económicas para trabajadores formales e informales". Con esta fase inicial se está solapando la segunda, la de reactivación, que comenzó, en parte, el pasado 4 de mayo con la "cuarentena inteligente", como el Gobierno se refiere a la retirada paulatina de las restricciones sanitarias. No obstante, el calendario de Trabajo marca su inicio oficial en junio, cuando ya esté más avanzada y consolidada la "cuarentena inteligente" y "esos sectores que dejaron de operar puedan volver a la actividad (...), siempre que el Ministerio de Salud permita ir accediendo a más reactivación". "Hasta el año que viene, a partir de enero, creemos nosotros que sí, que ya superada la crisis, ojalá superada la pandemia, podremos hablar de nuevos empleos, de la generación de nuevos empleos, siempre, por supuesto, desde un sector privado fortalecido a través de las medidas de reactivación económica", señaló Bacigalupo al hablar de la fase de "promoción de nuevos empleos", la última del calendario. FORMALIZACIÓN ATRACTIVA El objetivo de Trabajo para enero de 2021 no es solo fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, sino implantar la formalidad en un país en el que la tasa de informalidad laboral ronda el 65 %, según los datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Bacigalupo reconoció que Paraguay ya mostraba "una tasa bastante alta de trabajo informal" antes de la pandemia y que "sin duda, el COVID ha subido los índices de la informalidad". "Vamos a tener que hacer un doble o un triple esfuerzo en la formalización y también hacer que esa formalización sea realmente atractiva", auguró la ministra. Eso implicará reformas en la seguridad social que apuntarán a un seguro de desempleo y otras medidas para garantizar la cobertura médica y la protección de la jubilación, "que son los dos grandes pilares del esquema del empleo formal". Trabajo ya ha presentado al Equipo Económico Nacional (EEN) un proyecto de ley de Seguro del Desempleo, ante las perspectivas de que "esta crisis va a durar". "Queremos que, en un mediano plazo, Paraguay pueda contar con un seguro de desempleo que opere en ese tiempo en el que el trabajador se encuentra sin empleo y busca otro trabajo, porque uno de losrequisitos para que el trabajador pueda acceder a ese monto mensual por seis meses es que esté activamente buscando empleo y capacitándose para una oportunidad laboral", adelantó la ministra. La propuesta de su cartera es un año de capitalización sin aporte obrero patronal, para pasar después a una contribución "de sumas bastante bajas, teniendo en cuenta que el proyecto prevé la redistribución de ciertas sumas de dinero que hoy ya conforman el aporte obrero patronal". Además, el Equipo Económico Nacional también estudia otras fuentes de fondeo para garantizar este seguro de desempleo. EMPLEO EN OBRAS PÚBLICAS Al margen de la Ley de Emergencia aprobada poco después de decretarse la cuarentena, el Gobierno paraguayo se encuentra elaborando un plan de reactivación económica, como ha repetido en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Benigno López, y que Bacigalupo avanzó a Efe. "Tres pilares importantes: inversión en empleos, fortalecimiento de las medidas de protección social y mayor acceso al crédito para todas las empresas del país", perfiló la ministra. La inversión en empleos pasa por impulsar las obras públicas, mientras que la protección social se centrará en los programas de compensación económica y las medidas crediticias se enfocarán en inyectar mayor liquidez en el sistema bancario y fortalecer el Fondo de Garantías (Fogapy) para las micro, pequeñas y medianas empresas. "En obras púbicas, la idea es generar más de 75.000 puestos de trabajo a través de la construcción masiva de viviendas sociales y de obras públicas en general", proyectó Bacigalupo. Paraguay registra 754 contagios y 11 fallecidos, según los datos publicados por el Ministerio de Salud.