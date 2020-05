Jefe de OPEP confía en que lo peor de la crisis de crudo ya pasó

(Bloomberg) -- La OPEP se muestra cautelosamente optimista de que lo peor de la crisis petrolera provocada por la pandemia de coronavirus ya quedó atrás, dijo el principal funcionario del grupo.

Las perspectivas para el mercado en el segundo semestre del año comienzan a parecer más alentadoras a medida que la economía mundial se recupera, señaló Mohammad Barkindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El grupo y sus aliados están implementando con prisa los recortes a su producción, indicó.

“Aquí en la OPEP seguimos siendo cautelosamente optimistas de que lo peor ya pasó”, dijo Barkindo el viernes desde Viena en una entrevista televisiva con Bloomberg. “Lo que vimos en abril fue excepcional”, pero los miembros del grupo “aceptaron el desafío”.

La OPEP+ analizará todas las opciones cuando se reúna nuevamente en junio, sostuvo Barkindo. Los 9,7 millones de barriles diarios de recortes de producción que se iniciaron el 1 de mayo se restablecerán gradualmente después de dos meses. Es prematuro decir si es posible que el grupo decida modificar ese plan, señaló.

El grupo considerará en sus discusiones el estado de la economía global, la fortaleza del repunte en la demanda de petróleo y el estado de la pandemia de coronavirus, dijo Barkindo.

“Las perspectivas para el segundo semestre del año comienzan a parecer alentadoras y positivas en cuanto a que habrá un repunte”, indicó.

Los miembros del grupo han estado implementando rápidamente sus recortes, señaló el secretario general. Junto con los recortes voluntarios adicionales que anunciaron para junio Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de las reducciones en otros países, incluido Estados Unidos, el suministro global total disminuirá en hasta 17,2 millones de barriles por día, sostuvo.

