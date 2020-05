Guatemaltecos salen a abastecerse en masa por endurecimiento de restricciones

Ciudad de Guatemala, 15 Mayo 2020 (AFP) - Miles de guatemaltecos salieron este viernes para abastecerse de alimentos en negocios populares, que estarán abiertos solo tres horas por día tras el endurecimiento del toque de queda, ante el aumento de contagios del nuevo coronavirus.Bajo las nuevas reglas, únicamente los abastecedores de barrio tienen permiso de abrir durante tres horas este viernes, sábado y domingo.Los centros comerciales, supermercados y todos los demás comercios y servicios, como bancos, permanecerán cerrados hasta el lunes a las 05H00 locales, con el fin de asegurar el confinamiento y evitar más contagios.Largas filas se formaron en las tiendas de barrio, mientras otros negocios, como carnicerías, también abrieron pese a la prohibición.Las aglomeraciones contravienen las disposiciones del presidente Alejandro Giammattei, quien ordenó la noche del jueves endurecer el confinamiento para contener la pandemia, que ha dejado 1.518 infectados y 29 muertos en Guatemala.El mandatario anunció que solamente de 08H00 a 11H00 locales (14H00 a 17H00 GMT) estarían abiertos los negocios de barrio para que la gente pudiera abastecerse de productos básicos.El jueves fueron reportados 176 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde que se registró el primer contagio en marzo.Entre el lunes y jueves próximos, el toque de queda parcial, que rige desde marzo, será aplicado entre 17H00 y 05H00 (de 23H00 a 11H00 GMT), mientras que el siguiente viernes, sábado y domingo el confinamiento será general y total.Según el gobernante, un médico de formación de 64 años, la cuarentena total también servirá para "identificar los focos activos de la presencia del coronavirus" en Guatemala.El domingo pasado, Giammattei empezó a endurecer las medidas preventivas al restringir la circulación de personas entre departamentos (provincias), una disposición que se había aplicado durante la Semana Santa en abril.ec/mas/piz ------------------------------------------------------------- Guatemala aplicará confinamiento total de cuatro días para frenar la covid-19Ciudad de Guatemala, 15 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves la aplicación de una cuarentena general de cuatro días para la próxima semana, en un intento de contener la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado 1.518 infectados y 29 muertos en el país centroamericano.Giammattei dijo en cadena nacional que la "restricción de movilización total" será aplicada desde el próximo jueves a las 17H00 (23H00 GMT) hasta el siguiente lunes a las 05H00, en un "toque de queda prolongado" que "busca que la enfermedad no se siga expandiendo"."Si no tomamos medidas drásticas ahora, podría ser que nos arrepintamos en los próximos días", señaló el gobernante guatemalteco tras anunciar el confinamiento total en el que solo podrán circular personal sanitario, socorristas, repartidores de alimentos y medicinas, entre otros servicios esenciales.Este jueves fueron reportados 176 nuevos casos de covid-19, la cifra más alta desde que se registró el primer contagio hace dos meses.Antes de entrar a la cuarentena total, Giammattei explicó que desde este viernes los horarios de atención en mercados populares y supermercados se irán reduciendo. Además, el toque de queda parcial que rige desde marzo será aplicado de las 17H00 y las 05H00 hasta el jueves, cuando comienza el confinamiento general.Entre este viernes y el próximo lunes no se permitirá la circulación de vehículos y las personas solo podrán movilizarse "a pie", de acuerdo con las disposiciones anunciadas por el mandatario quien asumió el cargo en enero pasado para un periodo de cuatro años. La cuarentena total también servirá para "identificar los focos activos de la presencia del coronavirus" en Guatemala, agregó el presidente, un médico de formación de 64 años.El domingo pasado, el derechista Giammattei ya empezó a endurecer las medidas preventivas al restringir otra vez la circulación entre departamentos, disposición que se había aplicado durante la Semana Santa en abril.En su mensaje, el presidente guatemalteco también llamó a la población a evitar la discriminación a personas sospechosas de estar contagiadas con el nuevo coronavirus, del que ya se han recuperado 129 personas en el país.hma/gma