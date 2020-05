Giphy brinda a Facebook perspectiva interna de competencia

(Bloomberg) -- Hace unos meses, el equipo del motor de búsqueda de GIF que perdía dinero, Giphy, contactó a Facebook Inc. ¿Podría la empresa de redes sociales estar interesada en una inversión?

Para entonces, aproximadamente la mitad de la actividad de Giphy se producía a través de Facebook y su familia de aplicaciones, ya que permite a los usuarios acentuar sus publicaciones y mensajes con clips cortos y animados de Michael Jordan, Jon Stewart comiendo palomitas de maíz y la Rana René bebiendo té. Mientras miraban a Giphy, los ejecutivos de Facebook se dieron cuenta de que no solo debían hacer una inversión; al comprar la compañía directamente, podrían obtener algo más que valoran: los datos.

Giphy ofrece el mismo servicio de búsqueda a muchos de los competidores de Facebook: iMessage de Apple Inc., Twitter, Signal, TikTok y otros. La compañía tiene un panorama de la salud de esas plataformas y la frecuencia con la que las personas las usan, que es exactamente el tipo de información que más valora Facebook y que ha buscado en el pasado. Después de que Giphy se una a Facebook, la compañía mantendrá esas integraciones y seguirá obteniendo datos de búsquedas de GIF y publicaciones en Internet. El precio del acuerdo fue de aproximadamente US$400 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Como Facebook no posee un sistema operativo para teléfonos móviles como iOS o Android, se ha basado en otros medios para comprender las fortalezas de sus competidores, lo que en ocasiones le ha causado problemas. En 2013, por ejemplo, Facebook adquirió Onavo, una compañía israelí que fabricaba una VPN, una herramienta para mantener privada la actividad en línea. Solo que no era privada para Facebook, que analizaba los datos para ver qué aplicaciones se estaban volviendo populares y luego ideaba formas de competir con ellas o comprarlas. En 2018, Apple prohibió la aplicación Onavo, declarando que la recopilación de datos violaba las reglas de su tienda de aplicaciones.

Es un momento arriesgado para que Facebook haga algo similar. La compañía está bajo investigación antimonopolio por parte de la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 47 fiscales generales estatales. La investigación de la FTC, en particular, analizará cómo Facebook estudió las aplicaciones de la competencia e intentó comprarlas o anularlas, ha informado Bloomberg.

Después de que Facebook compre Giphy, se unirá al equipo de producto para Instagram, otra aplicación que Facebook adquirió. El jefe de productos de Instagram, Vishal Shah, dijo que la compañía está comprando a Giphy “para que las personas puedan encontrar la forma correcta de expresarse”, según una entrada de blog. Giphy “continuará operando su biblioteca”, y los desarrolladores y socios “continuarán teniendo el mismo acceso” a todo el contenido.

Si Facebook cortara el acceso, se vería anticompetitivo. Pero la verdadera ventaja puede venir de mantenerlo.

Nota Original:Facebook Gets Inside Look at Competition’s Data With Giphy Buy

©2020 Bloomberg L.P.