¿Fútbol o películas el fin de semana? Las dos cosas, dice Kaiserslautern

BERLÍN, 15 mayo (Reuters) - Más de 200 países transmitirán el sábado reinicio de la Bundesliga alemana, pero el excampeón Kaiserslautern -que actualmente juega en la tercera división- tiene un plan para que sus hinchas vivan algo especial.

Las dos principales categorías del fútbol alemán volverán a jugar el fin de semana tras la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus, pero la tercera división todavía deberá esperar.

Mientras aguarda que la pelota vuelva a rodar, el club cuatro veces campeón de Alemania decidió dar algo de entretenimiento a sus hinchas y organizó un autocine en el estacionamiento del estadio, de viernes a domingo, para reunirlos desde una distancia segura.

Los autocines se han convertido en una tendencia en Alemania durante la pandemia, que ha acabado con la vida de casi 8.000 personas en el país.

"Todos los que respeten las medidas de salud existentes pueden disfrutar de los espectáculos desde sus autos", dijo el club en un comunicado. Los boletos cuestan 15 euros para el conductor y 12 para cualquier otro pasajero.

El plan entonces es que después de que los hinchas vean el Borussia Dortmund-Schalke 04 por la Bundesliga el sábado por la tarde, puedan ir hasta el estadio Fritz Walter para una proyección de Dolittle y The Fast and the Furious.

(Reporte de Karolos Grohmann; editado en español por Javier Leira)