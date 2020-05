Federer: "Los héroes sois vosotros"

EFE/Nic Bothma/Archivo

Madrid, 15 may (EFE).- El suizo Roger Federer, el tenista más laureado de todos los tiempos, aprovechó una entrevista telemática con una enfermera de Nueva York para ensalzar el trabajo de los sanitarios durante la pandemia del coronavirus. Christinne, una auxiliar médica de Nueva York, fanática del jugador suizo, fue entrevistada por la ESPN por videoconferencia. En un momento de la conversación, en la parte inferior del monitor, irrumpió Federer. "En un momento de grandes campeones uno de Suiza quiere felicitar a Christinne", desveló el moderador. "Oh, Dios mío, estoy temblando", dijo la enfermera al ver el rostro de su ídolo. "Hola Christine ¿Cómo estás?", saludó Federer. "La gente piensa que los deportistas somos superhéroes, pero nosotros pensamos lo mismo de gente como tú, Christinne. Vosotros sois los héroes porque salváis vidas de verdad. Esa es la diferencia", dijo el suizo. Tras ensalzar el trabajo del personal de los hospitales en la lucha diaria contra la COVID-19, se despidió. "Te quiero agradecer mucho esto, por darme esta oportunidad", respondió la sanitaria. "Estoy temblando. Yo no me veo como una heroína, yo solo me veo al servicio de otros. Solo hago mi trabajo", añadió la auxiliar médica de Nueva York después de la irrupción por el monitor de Federer. El suizo reconoció de forma pública, vía telemática, el esfuerzo de todos los sanitarios en la crisis del coronavirus.