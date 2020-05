Expertos colombianos sugieren que se realicen pruebas prioritarias y aleatorias de COVID-19

Una funcionaria le toma una muestra de sangre a un hombre para una prueba rápida para COVID-19 este viernes, en una plaza de mercado de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Bogotá, 15 may (EFE).- Colombia debe practicar pruebas de COVID-19 enfocadas a grupos específicos y de manera aleatoria, concluyó este viernes un grupo de expertos al evaluar los desafíos del país, que con 13.610 contagios todavía no ha alcanzado el pico de infectados. Según los participantes de un foro virtual organizado por la Fundación para el Progreso de la Región Capital (ProBogotá), la detección temprana de nuevos casos de coronavirus es el primer paso para que Colombia, en cuarentena desde el 25 de marzo, reactive su funcionamiento. ProBogotá destinó más de 3.000 millones de pesos (unos 766.400 dólares) para que los programas de detección de las universidades de los Andes y del Rosario adquieran cerca de 25.000 pruebas moleculares de diagnóstico de COVID-19. PRUEBAS PRIORITARIAS "Hay que invertir para salvar vidas. Debemos ir a buscar el virus en las diferentes poblaciones y esto es algo muy dinámico porque en los primeros meses podemos encontrar que es mucho más frecuente en algunos profesionales, pero después pueden ser otros. Debemos entender cómo se está moviendo el virus", dijo la vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de los Andes, Silvia Restrepo. Para Restrepo, la clave del programa de detección liderado por esa institución está en aplicar un método de "azar dirigido", con el que las pruebas se practican manera prioritaria a poblaciones vulnerables, como los profesionales de la salud, los trabajadores exentos de la cuarentena obligatoria y los inmigrantes. En ese sentido, el decano de la escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero, explicó que las "pruebas diagnósticas son la ventana de la pandemia y su dispersión", porque "sin pruebas no se detiene la pandemia". Desde la próxima semana, su institución espera aplicar cerca de 2.000 pruebas diarias para llegar a la meta de 100.000 exámenes practicados a finales de julio. PROYECTO A LARGO PLAZO "Hacer pruebas masivas es imposible. Deberíamos, en lo que respecta a Bogotá, priorizar esas pruebas a las localidades que tiene una tasa de transmisión más elevada que otras y priorizar aquellas personas que trabajan con excepciones del confinamiento y al personal de salud", señaló Quintero. Como el país no tiene la capacidad financiera y la disponibilidad suficiente de laboratorios para practicar exámenes a todos los ciudadanos, la investigadora Restrepo recalcó que estas "se deben enfocar en algunas poblaciones", como aquellas que no tienen garantizado su acceso al sistema de salud. Para Carlos Sefair, director del Hospital Universitario Mayor Méderi, como "ninguna prueba es 100 % sensible y específica", es clave que el país aprenda a identificar las poblaciones con alta vulnerabilidad para aplicar el tipo de prueba correcta y hacer un seguimiento oportuno de los casos. "Esta enfermedad llegó para quedarse y vamos a necesitar hacer pruebas más allá de julio, indudablemente. (...) Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de producir nuestros propios reactivos, esto nos permitiría bajar costos", agregó Restrepo. ROL DEL SECTOR PRIVADO En medio de la contingencia, el sector privado ha hecho grandes aportes para fortalecer el plan de contingencia del país, dotar la red hospitalaria y paliar las necesidades económicas de los más desfavorecidos. El jefe del Foro de Presidentes, Víctor Malagón, explicó que se debe capacitar al sector privado, que en las últimas semanas ha retomado algunas operaciones comerciales, para que este cumpla de las indicaciones y requisitos de las entidades sanitarias. En el mismo espacio, el director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, José Francisco Aguirre, aseguró que para la reactivación económica del país es necesario "tener en cuenta el comportamiento del virus". "Veo un reto muy grande en transmitirle a la sociedad esta conciencia en los temas de bioseguridad y garantizar que tenemos insumos para reactivar la economía en los diferentes sectores", aseguró Aguirre. Colombia, que estará en cuarentena obligatoria hasta el 25 de mayo, reporta 13.610 contagios por coronavirus, 525 muertes y ha procesado 177.050 muestras de diagnóstico.