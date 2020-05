España advierte a los británicos sobre posibles restricciones al turismo

EFE/Archivo

Londres, 15 may (EFE).- La ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, ha advertido en una entrevista publicada este viernes por el diario británico "The Independent" de que habrá restricciones al turismo hasta que se haya controlado la expansión del SARS-CoV-2 en el país. "Este año va a ser duro porque no vamos a poder dar la bienvenida a los turistas como hemos hecho en años anteriores para asegurar la salud y la seguridad, no solo de los turistas sino también de los españoles", afirma la ministra en esa entrevista. "Tan pronto como tengamos al coronavirus bajo control, podremos abrir gradualmente nuestro país", agregó González Laya. La ministra española afirmó que le atrae una propuesta de la Comisión Europea (CE) para facilitar los viajes entre zonas del continente donde la transmisión sea menor, según relata "The Independent". "En principio, me parece atractivo imaginar que podría haber una apertura gradual de partes de Europa que han resultado menos afectadas por el COVID-19", afirma la titular de Exteriores. "Pero, lo que es más importante, es que debemos invertir en protocolos comunes para que cualquier persona que viaje a otro país pueda hacerlo en condiciones de salud y seguridad", recalca.