El coste mundial de la pandemia podría alcanzar US$8,8 billones

(Bloomberg) -- El coste de la pandemia de coronavirus podría alcanzar los US$8,8 billones, o casi el 10% del producto interno bruto mundial, dependiendo de cómo avance la pandemia y del alcance de las respuestas de los gobiernos, según el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, de sus siglas en inglés).

Un período de contención más corto, de tres meses, junto con fuertes medidas políticas, podría limitar el impacto a US$4,1 billones, o el 4,5% de la producción mundial, dijo el banco con sede en Manila en un informe el viernes. Se espera que la región de Asia-Pacífico represente alrededor del 30% de la disminución general de la producción mundial, señaló.

El análisis “destaca el importante papel que pueden desempeñar las intervenciones políticas para ayudar a mitigar el daño a las economías”, dijo el economista jefe de ADB, Yasuyuki Sawada, en una declaración.

Las nuevas estimaciones de costes superan en más de dos veces el rango de entre US$2 billones a US$4,1 billones que el banco de desarrollo ofreció en 3 de abril. Hay más de 4 millones de casos confirmados de coronavirus a nivel mundial y las muertes superan las 300.000 actualmente.

El organismo sugiere apoyar los sistemas de salud, así como las protecciones a los ingresos y el empleo, para evitar una recuperación aún más difícil. Las medidas sostenidas de los gobiernos podrían suavizar el impacto económico del virus en hasta un 40%, dijo ADB.

Se podrían perder entre 158 y 242 millones de empleos en todo el mundo, y un 70% de ellos en Asia y el Pacífico, según el banco. La región representa una mayor proporción de pérdidas de empleos, ya que su sector manufacturero sigue necesitando mucha mano de obra, señaló James Villafuerte, economista sénior del ABD, en una entrevista con Haslinda Amin y Rishaad Salamat, de Bloomberg TV el viernes. En China, se podrían perder hasta 95 millones de empleos, señaló.Si bien las industrias manufactureras y hoteleras serán las más afectadas, los trabajadores cualificados en otros sectores también podrían ver un desplazamiento temporal de trabajo, dijo Villafuerte.

Caída de salario

A medida que el consumo y la inversión disminuyan, los salarios caerán a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos y Europa, dijo el economista jefe Sawada en otra sesión informativa por internet el viernes.“Es un riesgo para la salud y no está impulsado por problemas económicos fundamentales”, dijo Sawada. “Las políticas inteligentes de salud y las políticas de contención son realmente la clave”, dijo, citando medidas adoptadas en Corea del Sur y Vietnam.

Las restricciones a los viajes y las medidas de aislamiento para frenar la propagación del virus probablemente reducirán el comercio mundial entre US$1,7 billones y US$2,6 billones, dijo ADB.

