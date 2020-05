El Alfa presenta su nuevo álbum de estudio "El Androide"

En la imagen, el artista dominicano El Alfa.. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 15 may (EFE).- El cantante urbano dominicano El Alfa presentó este viernes un nuevo álbum de estudio titulado "El Androide", en el que colabora con varios artistas puertorriqueños. El disco contiene 20 temas, entre los que se incluyen "Coronao Now", "Tecnobow" y "Pa'Jamaica (Remix)", lanzados previamente, según un comunicado de su productora. En este material El Alfa colabora con varios artistas, entre ellos los puertorriqueños Farruko, Myke Towers, Rauw Alejandro, Myke Towers, el estadounidense Lil Pump o el dominicano Kiko El Crazy. El nuevo álbum se plantea como un "regalo" para los fanáticos de El Alfa, ya que este tipo de público, según la nota, prefiere tener en sus colecciones producciones completas y largas. Con la puesta en circulación de este trabajo también se estrena el video musical "Me Enamoré", un nuevo tema, que el urbano le dedica a su esposa Alba y a sus dos hijos Fendi y Emanuel. "El Androide" es el segundo trabajo que El Alfa ha presentado durante esta cuarentena, ya que en el mes de marzo subió a su canal de YouTube la producción "El Urbano Perfecto", una realización en vivo de su concierto celebrado en 2018 en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Algunas de las nuevas canciones de "El Androide" ya están disponibles en esa misma red social, en donde en menos de 14 horas el artista conocido en la industria como el "rey del dembow" ya se acerca a las 300.000 reproducciones en temas como "Un día si" junto a Faruko y Towers.