EE.UU. concede nueva moratoria a Huawei hasta mediados de agosto

Washington, 15 may (EFE).- El Gobierno estadounidense extendió este viernes por quinta vez la moratoria para que las empresas del país puedan seguir haciendo negocios con Huawei durante 90 días más. No obstante aumentó la presión sobre el gigante chino de las telecomunicaciones al restringir su acceso a semiconductores con tecnología estadounidense. El Departamento de Comercio señaló que esta nueva prórroga podría ser la final. La nueva restricción anunciada apunta "estratégicamente a la adquisición de semiconductores que son el producto directo de cierta tecnología y software de EE.UU.". El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, da así una vuelta de tuerca más a su presión sobre Huawei. No obstante, también renovó por otros 90 días de margen, hasta el 13 de agosto, la licencia a las compañías que mantienen vínculos comerciales con Huawei. El Ejecutivo estadounidense recela de los vínculos de la empresa con el Gobierno de China y asegura tener sospechas de que Huawei podría usar sus teléfonos móviles y otros equipos tecnológicos para espiar en el extranjero y facilitar la información a los dirigentes del país asiático. Pese a que la cuota de mercado de los teléfonos móviles Huawei en Estados Unidos es muy reducida (menos de un 1 %, según los datos más recientes de Statcounter), la empresa china sí que tiene una fuerte presencia como proveedor de equipamiento de telecomunicaciones en las zonas rurales del país. Sus productos, sustancialmente más baratos que los de la competencia, han permitido el despliegue de redes inalámbricas en grandes extensiones del país escasamente pobladas en las que, de no haber sido por Huawei, estas infraestructuras hubiesen sido prácticamente inviables desde un punto de vista financiero. De todos los proveedores estadounidenses de Huawei, Google es el que tiene un perfil más alto, ya que los teléfonos que el fabricante chino vende en todo el mundo (y que son especialmente populares en mercados como Latinoamérica y Europa) llevan preinstalados el sistema operativo Android y servicios como Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube y la tienda de aplicaciones Google Play.