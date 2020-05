Economía de Brasil probablemente se contrajo en primer trimestre

(Bloomberg) -- La economía de Brasil probablemente se contrajo en el primer trimestre debido a que el inicio de la pandemia de coronavirus provocó caídas en distintos sectores como la producción industrial o los servicios, según la principal lectura de actividad del banco central.

El índice de actividad económica del país, un indicador del producto interno bruto, cayó un 1,95% en el período de enero a marzo frente a los tres meses anteriores, según un informe del banco central publicado el viernes. En marzo, el índice aumentó un 5,90% frente al mes anterior, por debajo de la mediana de los analistas encuestados por Bloomberg que pronosticaba un desplome del 5,95%.

La mayor economía de América Latina está colapsando por el impacto del coronavirus, que ha enfermado a más de 200.000 personas, ha golpeado la confianza y obligado al cierre de tiendas y fábricas. Las tensiones políticas, entre ellas las acusaciones de delitos contra el presidente Jair Bolsonaro, están socavando aún más las perspectivas de crecimiento. Esta semana, el Ministerio de Economía advirtió que el crecimiento puede caer más del 6% este año si se mantienen las medidas de aislamiento social.

Nota Original:Brazil’s Economy Likely Contracted in First Quarter on Virus

©2020 Bloomberg L.P.