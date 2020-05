Demandan a prisiones de Florida por la falta de transparencia sobre la pandemia

Vista de la entrada de la Institución Correccional Federal (FCI) de Miami, Florida. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 15 may (EFE).- El Southern Poverty Law Center (SPLC) presentó una demanda judicial contra el Departamento de Correcciones de Florida (FDC) en Estados Unidos, por "falta de transparencia" en el manejo de información sobre la pandemia en el estado, donde al menos nueve reos han muerto de COVID-19 y cerca de mil están contagiados. El grupo de derechos civiles anunció este viernes que solicitó al tribunal del Segundo Circuito Judicial de Florida obligar al FDC a responder a dos solicitudes que le hicieron en marzo pasado sobre las políticas de manejo de la actual crisis sanitaria por el SARS-CoV-2. Según datos oficiales, al menos 9 reos han muerto de COVID-19 en las prisiones del estado, y 943 están contagiados, especialmente en nueve de las correccionales, en su mayoría (166) en Homestead, en Miami-Dade, donde se presentan la mayoría de los más de 43.000 casos confirmados en el estado. "El público tiene derecho a saber cómo FDC está manejando COVID-19 en las prisiones, que encarcelan a casi 96.000 personas, incluido un número considerable de personas mayores o médicamente vulnerables", manifestó este viernes en un comunicado la abogada Shalini Goel Agarwal, del SPLC. El SPLC, que solicitó en la demanda la divulgación de registros que deben ser públicos, lamentó que el sistema penitenciario de Florida y el estado han incumplido con sus obligaciones. "FDC no ha sido transparente sobre cómo está lidiando con esta crisis", subrayó Goel Agarwal. Señaló que el público necesita saber las condiciones tras las rejas durante la pandemia para abogar eficazmente por mejoras. En Estados Unidos hasta ayer jueves 14 de mayo 52 reos habían muerto en las prisiones federales del país y 2.322 estaban contagiados del nuevo coronavirus, como también 272 empleados de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), según datos de esa agencia federal. Mientras, en los centros de detención de inmigrantes los contagiados en el país sumaban 965 hasta el pasado 9 de mayo, de un total de 27.908 detenidos, según las cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta semana la Coalición de Florida para la Reforma de la Justicia Criminal solicitó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, liberar a prisioneros en riesgo del COVID-19 en el estado. Los grupos urgieron a DeSantis a revisar a todas las personas mayores y médicamente vulnerables y liberar a la mayor cantidad posible de estos reos mediante conmutaciones o indultos. De igual forma le solicitaron "aumentar drásticamente" la capacidad de pruebas del COVID-19 dentro del sistema penitenciario. "Es casi seguro que hay más personas que son positivas de COVID-19 y que no han sido evaluadas", denunció el SPLC.