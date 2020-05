Cuba confirma 10 nuevos casos de COVID-19 en otra jornada sin fallecidos

Personas con tapabocas camina en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 15 may (EFE).- Cuba confirmó este viernes 10 nuevos casos diagnosticados de COVID-19 para un total acumulado de 1.840, y por segundo día consecutivo no reportó fallecidos a causa del coronavirus. En su parte diario de hoy, el Ministerio de Salud Publica (Minsap) precisó que de la nueva decena de cubanos positivos, el 60 por ciento no presentaba síntomas de la enfermedad en el momento del diagnóstico, entre ellos tres infantes de 3 y 10 años. Ayer se estudiaron 2.232 muestras PCR de las que resultaron los diez positivos. Nueve de ellos fueron contactos de casos confirmados, en uno no se pudo precisar la fuente de infección y, al igual que el día anterior, los nuevos contagios fueron detectados en las provincias de La Habana (7) y Matanzas (3). Los laboratorios ubicados en varias provincias de la isla han procesado hasta la fecha 77.374 muestras, según detalló el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en la rueda de prensa televisada con la que actualiza a diario la situación del COVID-19 en Cuba y el mundo. En las últimas semanas se ha mantenido la tendencia a la baja en los registros de nuevos infectados y al alza las altas médicas de la enfermedad que fueron ayer 42 y en total 1.425 los recuperados, que representan el 77,4 por ciento de los 1.840 confirmados con el coronavirus SARS-Cov-2 en Cuba. Cuba registra ahora 334 enfermos ingresados en instituciones hospitalarias, de los que 325 -el 97,3%- evolucionan de manera estable. Otros tres se encuentran en estado crítico y seis están reportados como graves, al presentar complicaciones vinculadas a antecedentes patológicos como cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, anemia y cáncer. Los fallecidos son 79 desde que se declaró la presencia de este mal global en el país caribeño. Al cierre del pasado jueves 14 de mayo permanecían 913 personas ingresadas bajo vigilancia clínico epidemiológica y otras 2.947 son observadas en sus hogares, desde el programa comunitario de Atención Primaria de Salud. Aunque las autoridades sanitarias cubanas evalúan como favorable el escenario de la isla en el combate contra la pandemia de la COVID-19, no cesan de insistir los llamados a mantener la disciplina con las medidas de distanciamiento físico y de higiene para evitar el contagio. En ese sentido, el epidemiólogo Durán apeló a la "autorresponsabilidad de las personas", a seguir la práctica del aislamiento social, sobre todo "ahora que el número de casos en Cuba disminuyen. No podemos confiarnos". El directivo del Minsap también se manifestó inconforme con la observación de un movimiento importante de personas en algunas localidades del país y recalcó la importancia de "evitar las aglomeraciones de personas". Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de COVID-19, por lo que se aplican medidas de prevención como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales. El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites. Esta semana las autoridades sanitarias intensificaron la búsqueda de nuevos casos en todo el país con el inicio de estudios poblacionales ampliados para detectar la prevalencia del virus.