Ciudad de México se apoya en la telemedicina para no saturar sus hospitales

Fotografía fechada el 13 de mayo de 2020, que muestra las instalaciones del centro de operaciones de Locatel, en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos

México, 15 may (EFE).- Mediante un centro de control para evaluar la saturación hospitalaria minuto a minuto y dar atención médica a distancia, la Ciudad de México, la que suma más contagios y decesos en el país, se apoya en la telemedicina y la tecnología para no saturar su sistema hospitalario por la pandemia del coronavirus. El Centro de Comando COVID-19 que gestiona la atención médica, traslados, hospitalizaciones y decesos durante la pandemia, forma parte del conocido C5, o Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, con el que las autoridades vigilan la metrópoli. "Esta área sólo se activa cuando en la ciudad tenemos una contingencia que amerite el trabajo de diferentes dependencias", contó en entrevista con Efe Juan Antonio Suárez, director general de operaciones del C5. El área cumple tres funciones: atención e información médica vía telefónica, sede del Centro de Mando COVID-19 que integra toda la información sobre disponibilidad hospitalaria y un mando que registra todo lo relacionado con el manejo de cadáveres, explicó. En cuestión de decesos, sea en hospitales, casa o vía pública, se ayuda a los familiares en los trámites legales, y si ocurrió en casa o en la calle, con la recolección del cadáver y con el apoyo de los servicios funerarios en algunos casos, de manera gratuita. Suárez dijo que el objetivo de reunir distintas áreas es compartir datos. "La información es muy dinámica. Por ejemplo: la disponibilidad hospitalaria se mueve todo el tiempo y es importante que la tengan las áreas de contacto ciudadano", apuntó. En la Zona Metropolitana que comprende la Ciudad de México y 55 municipios del Estado de México, donde habitan alrededor de 22 millones de habitantes, hasta la noche de ayer jueves había más de 4.000 personas hospitalizadas, entre intubadas y no intubadas, y más de 1.000 decesos, siendo la zona más afectada del país, que suma en total más de 42.000 casos y 4.477 fallecidos. Según datos oficiales, solo el 35 % de las camas de los hospitales están ocupadas a nivel nacional, aunque en la Ciudad de México, donde hay más casos, el porcentaje sube al 73 %. En el caso de las camas con ventilador (para enfermos críticos), la ocupación es del 29 % a nivel nacional y del 58 % en la Ciudad de México. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Además del centro de control, el C5 hospeda al servicio de Locatel, como se le conoce popularmente al servicio público de Localización Telefónica fundado en 1979 y que ofrece múltiples asesorías, como la jurídica, psicológica y veterinaria, entre otras. En Locatel, cuyo número (56-58-11-11) es famoso desde hace 40 años, una persona que crea o manifieste síntomas de coronavirus puede solicitar una consulta médica, a través de un mensaje de texto o de una llamada telefónica, Un médico recibe la llamada y de inmediato aplica un cuestionario al paciente, si considera que el caso es grave o urgente, la persona recibirá una llamada de vuelta y posteriormente una videollamada, para una segunda valoración y un seguimiento a su caso. MÉDICOS EN ACCIÓN El espacio de atención para la COVID-19 dentro de Locatel es un área de asesoramiento médico, de información sobre los síntomas más comunes y sobre las medidas de prevención e higiene. "Nosotros, como tal, no podemos diagnosticar la enfermedad porque se requiere de una prueba", contó en entrevista con Efe Indalecio Fernández Valverde, un joven médico que hace año y medio egresó de la Facultad de Medicina de la UNAM. Relató que él y sus colegas cumplen una serie de valoraciones, conocidas como tamizaje, lo cual ayuda a identificar personas que estén en riesgo de haber contraído el virus. Sin embargo, contó que "hay casos que tienen síntomas que se consideran de alto riesgo o incluso graves que ponen a la personas en situación de urgencia". En estos casos, dijo, es cuando llevan a cabo una videollamada, con autorización del paciente, "para poder valorar de manera visual si efectivamente identificamos una situación de urgencia". En otros casos, las personas manifiestan ansiedad estrés o una "urgencia sentida", es decir, siente que está en una urgencia, pero médicamente no lo está. Destacó que entre las ventajas de este sistema a distancia o telemedicina es abarcar una enorme cantidad de población, no aumentar el traslado a hospitales y disminuir la carga del sistema de salud, el objetivo central del Gobierno de la Ciudad de México. UNA NUEVA HERRAMIENTA Hasta antes de la emergencia sanitaria, Locatel recibía unas 12.000 en demanda de su servicios tradicionales, pero ahora en la fase de mayor contagio reciben unas 7.000 relacionadas al coronavirus, entre consultas médicas e información, explicó a Efe el director de Contacto Ciudadano de Locatel, Benjamín Rodríguez Consideró que el trabajo de los médicos ha sido "fundamental" luego de que en un turno de ocho horas reciben entre 400 y 500 llamadas "y mediante la telemedicina se han logrado identificar casos de riesgo que requieren un servicio de urgencias". Recordó que los especialistas también han ayudado a la detección de cientos de casos leves a quienes han dado seguimiento, vía telefónica, y han desestimado miles de casos que, afortunadamente, para la personas, sólo eran manifestaciones de estrés o ansiedad ante un posible contagio.