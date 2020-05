Chris Paul asegura que hay dudas sobre competir, pero todos quieren hacerlo

Imagen de archivo del centro de los Raptors de Toronto, Serge Ibaka (9), en acción contra el centro de Jazz de Utah Rudy Gobert (27), durante un partido de la NBA entre los Jazz de Utah y los Raptors de Toronto. EFE/GEORGE FREY/Archivo

Houston (EE.UU.), 15 may (EFE).- El base de los Thunder de Oklahoma City, Chris Paul, presidente del sindicato de jugadores de la NBA, reconoció este viernes, en entrevista con la cadena de televisión ESPN, que todavía hay dudas sobre la vuelta a la competición, pero todos los jugadores quieren hacerlo. Una semana después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, les dijo a los jugadores que se prepararan para lo que podría ser el "desafío más grande" de sus vidas, Paul afirmó públicamente, y con firmeza, que los jugadores quieren un regreso a la competencia, aunque también son conscientes de los riesgos que ello implica. Paul admitió que los problemas inherentes a reiniciar la competición eran complejos, pero que valía la pena enfrentarse a ellos. "Se deben entablar muchas conversaciones y decisiones difíciles", subrayó Paul. "Pero con el equipo que nos rodea, creo que finalmente llegaremos a donde queremos. Obviamente queremos jugar por encima de todo. Y creo que eso es un consenso entre los muchachos alrededor de la liga. Queremos que sea, obviamente, lo más seguro posible. Pero lo más importante es que podamos competir". Silver y Paul organizaron una conferencia telefónica el viernes pasado con jugadores que abordaron algunos de los problemas que enfrentaría la NBA cuando regrese en medio de la pandemia de coronavirus. La definición de cómo hacerlo de manera segura sigue siendo difícil, reconoció Paul durante la entrevista, además de asumir que no cuentan con las respuestas que tal vez les gustaría escuchar a los jugadores. "No tengo las respuestas", subrayó Paul. "No tengo todas las respuestas. Pero sé que la gente está trabajando incansablemente tratando de resolverlo y eso es un factor que trasmite confianza a los profesionales". Cuando se le preguntó si estaba preocupado por la equidad de una posible estructura de playoffs al regresar a la competición, Paul valoró que iba más allá de esa decisión final. "Creo que es una combinación de muchas cosas", argumentó Paul. "Pero al final del día, en este momento, nadie esperaba esto y sabía que pudiesen darse estas circunstancias". Paul insistió que la situación por la que atravesaba no solo la competición de la NBA sino todo el país era algo inesperado, en todos los aspectos. "La realidad es que no hay nada que podamos considerar normal en estos momentos porque el virus es el que todavía está en control de la situación", subrayó Paul. "A partir de esa premisa es sobre la que tendremos que trabajar de cara al futuro". Paul aseguró que el saber descubrir de la mejor manera los nuevos elementos a los que se enfrentan será uno de los factores claves en la vuelta a la competición. "Creo que eso es lo que estamos tratando de descubrir es cómo se ve y hasta que encontremos esas respuestas y podamos llegar a un plan real, en este momento, básicamente es sentarse y esperar, dado que el virus está en control", reiteró.