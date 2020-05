Charlize Theron impulsa la campaña contra el maltrato #TogetherForHer

Charlize Theron promueve la campaña #TogetherForHer EFE/EPA/NEIL HALL *** Local Caption *** 54975994

Madrid, 15 may. (EFE).- La actriz Charlize Theron es la impulsora de la campaña #TogetherForHer (Juntos por ella) contra el maltrato femenino, una experiencia que sufrió cuando era niña en primera persona, una bandera a la que también se han sumado Christina Aguilera, Michelle Pfeiffer o Viola Davis. Pero no es la única propuesta para apoyar la causa en contra del maltrato a las mujeres por parte de un personaje popular, la cantante Rihanna a través de su fundación también promueve ayudas para solventar un problema que sufrió hace unos años por parte de su pareja. Charlize Theron creció en una granja de Johannesburgo donde convivió, como ha contado mucho tiempo después, con la violencia. En una entrevista en 2017, la protagonista de "Escándalo" ("Bombshell") desveló como una noche, en 1991, su madre, víctima de malos tratos, disparó a su padre en defensa propia, un incidente que provocó su muerte. "Mi padre estaba tan borracho que no debería siquiera haber tenido fuerzas para caminar cuando entró en la casa con una pistola", comentó en una conversación con la radio pública estadounidense NPR. "Mi madre y yo estábamos en mi habitación apoyándonos sobre la puerta para que no pudiera entrar. Él dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces", añadió la ganadora de un Oscar, que no les alcanzara ninguno de los proyectiles fue un "milagro". Theron explicó que este tipo de cosas se guardan en familia, con el daño que ello conlleva, pero ella decidió hacerlo público porque "cuanto más se hable de estas cosas más nos damos cuenta de que no estamos solos". Su propia vida personal es la que ha hecho que la actriz quiera paliar la situación y dar visibilidad a un problema que sufren muchas mujeres, que la reclusión en casa por el coronavirus ha provocado que los casos aumenten y se vivan en soledad. "Durante esta crisis mundial sin precedentes, se nos dice que nos refugiemos en la seguridad de nuestros hogares, pero ¿qué pasa si nuestros hogares no son seguros?", escribe la actriz en sus redes sociales, donde pone de manifiesto que para los millones de mujeres y niños de todo el mundo que se refugian con su abusador, el hogar puede ser peligroso". Una circunstancia que se agrava ante la COVID-19 por lo que a través de su fundación Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) y Entertainment Industry Foundation intentan paliar la situación para la que han destinado 500.000 dólares (463.985 euros) "para apoyar a las mujeres", señala la protagonista de "Monster". "Nuestro grito de guerra es el siguiente: únanse a nosotros para mostrar a las mujeres que sufren violencia doméstica que no están solas: estamos detrás de ellas, con ellas, para ellas, #TogetherForHer", concluye la actriz que ha generado adhesiones de compañeras de profesión como Kristen Steward o Reese Witherspoon que le agradece su esfuerzo por "destacar" esta situación. Con la intención de combatir la violencia doméstica, la cantante Rihanna también ha activado a través de su fundación Clara Lionel (el nombre de su abuela) un protocolo de ayuda a mujeres maltratadas al que se ha unido el cofundador de Twitter, Jack Dorsey. Ambos han destinado 4,2 millones de dólares (alrededor de 3,8 millones de euros) para proporcionar, durante diez semanas, apoyo, incluyendo refugio, comida y asesoramiento para aquellas personas y sus hijos que "sufren violencia doméstica" en Los Ángeles (Estados Unidos) en un momento en que los "refugios están llenos y los incidentes van en aumento". La cantante también vivió en primera persona el maltrato durante su relación con el cantante Chris Brown, momentos en los que se la fotografió con moratones en el rostro. EFE it/ma