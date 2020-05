Arroz y aceite, el lote de los futbolistas parados en Costa de Marfil

Un saco de arroz, dos botellas de aceite. Todo por un valor de 13.000 FCFA (20 euros): Este es el lote ofrecido por la Asociación de Futbolistas Marfileños (AFI) a cada profesional (1ª y 2ª división) en el paro obligatorio desde marzo tras la suspensión por el coronavirus.

"Es una ayuda social. Los jugadores no han recibido su salario. Les damos nuestro apoyo", afirmó el presidente de la AFI, el antiguo internacional marfileño Cyril Domoraud (exjugador del Marsella, Espanyol o Inter), que ha obtenido una donación de 10 millones de FCFA (15.000 euros) de un patrocinador de la liga.

"No he recibido un céntimo en marzo y abril. Ninguna llamada de los dirigentes para saber de mí", explicó Diarra Lamine, defensa del USC Bassam, que gana entre 100.000 y 150.000 FCFA al mes (150 a 225 euros) entre salario y primas de partidos.

De bien pagado para los estándares marfileños, a asistido. "Tengo que ir a comer con la familia, ante mis hermanos pequeños, a los que daba dinero hasta hace poco. Todos los ahorros se están acabando", dice.

Su compañero y capitán, el ghanés Akrofi Eden, está en la misma situación, con un bebé de siete meses. "Mi mayor problema son los pañales. Falta el dinero. Estoy obligado a pedir un préstamo a mi pareja para hacer frente a los gastos", explica el atacante, cuya compañera "gestiona un comercio en el barrio".

Los dos compañeros, que se entrenan individualmente para guardar la forma, esperan el regreso del campeonato como "una salvación".

Por el momento no se ha fijado una fecha por parte de la federación, en la que las luchas internas por la presidencia complican la situación.

La elección del presidente, puesto al que aspira la leyenda Didier Drogba, fue aplazada debido a la pandemia, en un ambiente tenso, con ataques constantes entre los tres candidatos.

- Entrenamiento en casa -

"A los diferentes candidatos, este es el momento en el que les necesitamos. No esperen estar a la cabeza de una institución para venir a ayudarnos. Sin nosotros no hay fútbol, no hay proyectos ni federación", subrayó el portero internacional del ASEC Mimosas Cisse Abdul Karim.

Costa de Marfil tiene un balance de 1.971 casos y 24 muertes por coronavirus, y empezará a relajar las medidas de confinamiento (toque de queda y derecho de reunión) este viernes, abriendo la puerta a una reanudación del campeonato.

Koné Abdoulaye, delantero centro del África Sport, también vive dificultades.

"Con el ayuno (por el Ramadán) me contento con la comida de la noche, esto me hace gastar menos en los últimos meses, ya que vivo con los ahorros", explica, contento de haber recibido la donación de la AFI. "Afortunadamente vivo con mi novia y sin niños", añade.

Como sus colegas, intenta mantenerse en forma: "Hago ejercicios físicos en casa. A menudo utilizo una bici para guardar un poco el ritmo".

"Estiramientos, con o sin balón, en casa", añade Ira Tapé Eliezer, el arquero internacional olímpico del FC San Pedro. "Esto no puede reemplazar un partido, pero al menos evita que gane peso", subraya.

Los jugadores del San Pedro, que reciben vídeos de entrenamientos por parte de sus entrenadores, han recibido la mitad de un salario.

"El estricto mínimo. No es fácil que el dinero salga cuando no entra. Mi esposa espera un bebé y ha dejado su trabajo. Debemos hacer frente a gastos próximamente", dice.

