Venezuela considera "cínico" que EEUU la acuse de no cooperar en lucha antiterrorista

Venezuela considera "cínico" que EEUU la acuse de no cooperar en lucha antiterroristaCaracas, 14 Mayo 2020 (AFP) - Venezuela tildó este jueves de "cínico" que Estados Unidos la tenga en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorista y renovó acusaciones contra Washington por una fallida "incursión armada" a la nación caribeña.El gobierno de Nicolás Maduro "rechaza categóricamente el cínico señalamiento" de la administración de Donald Trump "al pretender catalogar a Venezuela como un Estado que no coopera en la lucha contra el terrorismo, a tan solo días de haber sufrido una incursión armada con fines terroristas, que incluyó la participación de mercenarios y empresas estadounidenses", dijo la cancillería en un comunicado.Estados Unidos "no puede pretender evaluar y mucho menos certificar la conducta de un país en esta delicada materia", continuó el texto.Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela no obtuvieron la certificación el año pasado en virtud de una ley antiterrorista estadounidense que afecta las exportaciones de artículos y servicios de defensas. La decisión fue ratificada el miércoles, sumando al grupo a Cuba.Venezuela, blanco de una batería de sanciones de Washington que busca la expulsión del poder de Maduro, dijo haber frustrado una "invasión" marítima a Venezuela el 3 y 4 de mayo.Maduro acusa de la incursión al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, y a sus dos mayores aliados internacionales, Estados Unidos y Colombia.El miércoles, el mandatario socialista denunció que Guaidó y el ex boina verde Jordan Goudreau se reunieron en la Casa Blanca para planificar la fallida incursión que ha dejado 52 detenidos, entre ellos dos estadounidenses imputados por terrorismo.atm/erc/ll