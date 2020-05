Una diana al final del pasillo, el tirador indio que prepara los Juegos en casa

Para Divyansh Singh Panwar el sueño olímpico pasa por el apartamento de su entrenador. Confinado por obligación, este tirador indio, número 1 mundial de carabina 10 metros, prepara los Juegos de Tokio, aplazados a 2021, disparando en el pasillo que une dos cuartos.

"No dejé que la decepción me invadiera cuando esta pandemia explotó. Me mantuve positivo y pensando que los Juegos podrían celebrarse en una fecha posterior y que me iría bien para buscar el oro", explicó a la AFP el tirador.

Al principio del confinamiento, el adolescente de 17 años se interesó por el yoga y optó por subir y bajar escaleras para mantenerse en forma. Pero con el campo de tiro inaccesible desde finales de marzo, la necesidad de apretar el gatillo era cada vez mayor.

La solución la encontró su entrenador Deepak Kumar Dubey: transformar su apartamento en Faridabad, en los alrededores de Nueva Delhi, en un campo de tiro improvisado.

El alojamiento con tres piezas de Panwar no se ajustaba bien, mientras que el de su entrenador, cuya familia está confinada en otro lugar, se adecuaba con algunos cambios.

"Me di cuenta de que podíamos obtener una distancia de 10 metros si vaciaba de cosas dos habitaciones y un pasillo que los une", explicó Dubey a la AFP. "Pegué las dianas, la iluminación era buena, así que ningún problema para entrenar", añadió.

Faltaba un detalle importante, avisar al vecindario. "Obtuvimos el permiso de la asociación de residentes locales explicando que éramos miembros del equipo indio de tiro y se mostraron muy cooperantes", contó.

- Luces y relojes -

Pero la instalación del campo de tiro no fue sencilla para el dúo, debido al cierre de las tiendas no indispensables.

"Era imposible encontrar un taladrador y un martillo", recordó Dubey. "Utilicé una piedra para poner los tornillos y desplacé algunas lámparas para liberar la zona de tiro", explicó.

Además necesitaron la ayuda de árbitros de tiro para obtener munición, a pesar de las reglas estrictas que marca el confinamiento en India.

Con el campo instalado, Panwar ha participado en tres competiciones en línea junto con otros tiradores de talla internacional, como el austriaco Martin Strempfl y el francés Etienne Germond.

Los participantes se conectan a través de la aplicación Zoom desde sus lugares de tiro y con una cámara situada en la espalda buscan la diana, conectada a un ordenador.

Para permitir que Panwar comience la adaptación a Tokio, donde los Juegos finalmente comenzarán en julio de 2021, un año después de la fecha inicial debido a la pandemia, su técnico ha instalado dos relojes en la 'sala' de entrenamiento, uno con la hora local y otro con la de la capital japonesa.

Panwar aspira a seguir los pasos de su compatriota Abhinav Bindra, primer campeón olímpico indio de tiro, en Londres-2012.

"Es un periodo difícil, pero me sirve para prepararme para cualquier situación en el futuro", declaró Panwar. "Deseo volver al terreno y prepararme para los Juegos de la manera correcta", añadió.

