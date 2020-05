Trump: Obama sabía todo sobre ‘crimen y escándalo político’

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que si fuera legislador, la primera persona a la que llamaría a declarar sobre el “mayor crimen y escándalo político” en la historia de Estados Unidos sería el expresidente Barack Obama.

Trump no dio detalles sobre el presunto delito del que hablaba, aunque previamente acusó a Obama y su Administración de varios tipos de irregularidades.

“Sabía TODO”, escribió Trump en un tuit el jueves, refiriéndose a Obama.

Instó al presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, a convocar a Obama. “Buen chico. ¡No más charlas!”.

Graham dijo en un comunicado que realizaría audiencias de supervisión sobre Crossfire Hurricane, el nombre en clave para la investigación de contrainteligencia del FBI sobre los vínculos entre los asociados de Trump, incluidos el asesor de seguridad nacional Michael Flynn y funcionarios rusos. Flynn se declaró culpable de mentir a los investigadores, pero el Departamento de Justicia esta semana se movió para desestimar el caso en su contra.

Graham, sin embargo, sugirió que no llamaría a Obama para testificar en las audiencias.

“Estoy muy preocupado por el precedente que se establecería al llamar a un expresidente para supervisión. Ningún presidente está por encima de la ley. Sin embargo, la presidencia tiene reclamos de privilegios ejecutivos contra otras ramas del gobierno”, dijo.

“En cuanto al Comité Judicial, ambos presidentes pueden presentarse ante el comité y compartir sus preocupaciones mutuas. Podría ser un buen programa de televisión. Sin embargo, tengo grandes dudas sobre si sería prudente para el país”, agregó.

