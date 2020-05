Rusia, tierra del samovar, se está cambiando al café

(Bloomberg) -- Rusia, la tierra del samovar, se ha considerado históricamente una cultura bebedora de té. Ya no, según un grupo empresarial que dice que el café se ha convertido en la bebida en taza preferida del país.

El consumo de café aumentó un 12% en Rusia el año pasado a 180.000 toneladas, superando al té por primera vez, dijo la asociación RusTeaCoffee en un boletín en su sitio web. La demanda de té cayó un 8,5% a 139.000 toneladas en el mismo período, señaló.

“Desde la era comunista, los rusos han preferido el té, mientras que el café se consideraba una bebida de élite”, dijo el jueves el director de RusTeaCoffee, Ramaz Chanturiya, por teléfono. “En las últimas décadas, el café ha estado creciendo y finalmente ganó, impulsado por el consumo de la generación más joven fuera del hogar”.

Si bien muchos rusos han abrazado la tendencia mundial hacia el consumo de café en cadenas de cafeterías y espacios de trabajo hípster en los últimos años, así como la versión para llevar, la pandemia de coronavirus podría favorecer un resurgimiento del té ya que se ha pedido a millones de personas que se queden en casa durante las últimas seis semanas.

Ante los cierres de las cafeterías en Moscú y otras ciudades importantes por las medidas de aislamiento, los rusos que trabajan desde casa prefieren tomar té, especialmente con limón o jengibre, para fortalecer su sistema inmunitario, según Chanturiya.

Nota Original:Tea-Loving Russians Are Switching to Coffee, Industry Group Says

©2020 Bloomberg L.P.