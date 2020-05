Mañanera AMLO: Pico de contagio en CDMX continúa próxima semana

(Bloomberg) -- Un día después de anunciar el plan de reapertura gradual de la economía mexicana a partir del 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se espera que lo peor de la epidemia del coronavirus en la Ciudad de México y su zona conurbada dure toda la próxima semana.

Dijo que el país tiene suficientes recursos y reservas para manejar la crisis de salud.

México comenzará a reabrir economía en medio de muertes récord

Otros temas

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, proporcionará un seguro de vida gratuito a los trabajadores de la salud de los hospitales públicos que atiendan a pacientes de covid-19. El plan, vigente desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, puede cubrir a 1.6 millones de trabajadores, desde médicos hasta personal de limpieza. El seguro será válido solo si la muerte del trabajador es causada por coronavirus

El apoyo de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional es necesario para mantener la seguridad pública, dijo López Obrador. La Guardia Nacional ha sido desplegada en el aeropuerto de Ciudad de México, para combatir el robo de combustible, para ayudar a los funcionarios de inmigración en las fronteras de México y para proteger hospitales durante la pandemia del covid-19 México ordena a fuerzas armadas trabajar en seguridad pública

El gobierno trabaja para evitar que los niveles de pobreza aumenten debido a la crisis económica y de salud, dijo López Obrador El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, pronosticó un aumento de hasta 10.7 millones de personas en situación de pobreza a finales del 2T debido a la emergencia sanitaria

Este jueves por la noche el gobierno dará a conocer los municipios sin casos de covid-19 que podrán reanudar las actividades a partir del lunes

El presidente reanudaría sus giras por los estados una vez que los funcionarios de salud se lo permitan. Dijo que quiere estar presente para la inauguración de las obras del Tren Maya y recorrer las refinerías de México.

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Worst of Virus in Mexico City Continues Next Week

©2020 Bloomberg L.P.