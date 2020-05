LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 14 de mayo de 2020

_______________________

PRIMERA PLANA

_______________________

AML-GEN CORONAVIRUS-LATINOAMERICA

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera reactivar sus giras por el país cuando se lo autoricen los especialistas, pero adelanta que no serán actos masivos. En tanto, Argentina registra en 24 horas una cifra récord de fallecidos al tiempo que flexibiliza la cuarentena. 772 palabras. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-DESEMPLEO

WASHINGTON - Casi tres millones de trabajadores despedidos en Estados Unidos solicitaron ayuda al gobierno por desempleo la semana pasada, luego de que la pandemia de coronavirus obligó a recortar empleos, a pesar de que la mayoría de los estados han comenzado a permitir que algunas empresas reabran bajo ciertas restricciones. Con la nueva cifra semanal suman unas 36 millones de personas las que han solicitado el seguro en los dos meses transcurridos desde que el COVID-19 obligó por primera vez a millones de empresas a cerrar sus puertas y reducir su fuerza laboral. Por Christopher Rugaber. 372 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-CERVEZAS ARTESANALES: Las ventas de vino, licores y cerveza han aumentado durante la pandemia, pero no para algunas microcervecerías en EEUU.

-CORONAVIRUS-NUEVA YORK: El alcalde de Nueva York dice que el paquete económico propuesto por los demócratas es exactamente lo que Nueva York y otros estados y ciudades necesitan.

MUN-GEN CORONAVIRUS

SIN PROCEDENCIA - Desde películas infantiles para residentes encerrados en sus departamentos en Río de Janeiro a compras y oraciones online en todo el mundo, la pandemia del coronavirus hace que las comunidades se adapten a la realidad de vivir en una pandemia mientras luchan por salvar sus economías. Por Elaine Kurtenbach. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-AFRICA: Burundi expulsa a alto funcionario de OMS antes de elección.

-CORONAVIRUS-JAPON: El primer ministro de Japón anuncia el final del estado de emergencia en la mayor parte de las regiones del país

-CORONAVIRUS-ONU-SALUD MENTAL: Jefe ONU: El costo psicológico de la pandemia va en aumento.

-OMS-DIRECTOR: El director de la OMS, maneja la pandemia a pesar de las críticas del gobierno de Donald Trump.

-CORONAVIRUS-RUSIA PRENSA: Rusia acusa al Financial Times y New York Times de “desinformación” al sostener que la cifra de muertes por coronavirus en Rusia podría ser mucho mayor de la oficial.

-CORONAVIRUS-FRANCIA-DENTISTAS: Reabren con cautela los consultorios odontológicos en Francia.

-CORONAVIRUS-CANADA-PANDAS: Un zoológico canadiense devolverá a China dos pandas en préstamo por falta de bambú para alimentarlos.

_______________________

SOLAMENTE EN AP

_______________________

REP-GEN CORONAVIRUS-LA FE DE UN CURA

NUEVA YORK - El coronavirus se lleva a su mentor y a su padre y pone a prueba la fe de un cura hispano de Nueva York. El sacerdote de origen ecuatoriano Joseph Dután admite que tuvo dudas, pero dice que lo ayuda pensar en la prédica optimista de su mentor, el religioso mexicano Jorge Ortiz, fallecido también por el virus. Por Luis Andrés Henao y Jessie Wardarski. 1.070 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN MURO-SENDEROS DE ARIZONA

PHOENIX - Senderistas protestan la decisión del gobierno estadounidense de destruir un mojón histórico, arruinar maravillosas vistas y comprometer el ecosistema de la zona al construir un muro en un escarpado sector de la frontera entre Estados Unidos y México por donde no hay cruces ilegales, según dicen. El muro cruzaría el que se cree fue el punto por donde el explorador español Francisco Vázquez de Coronado ingresó a Arizona y marca el comienzo de una vasta y popular red de senderos que va desde la frontera con México hasta Utah. Por Astrid Galván. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN CORONAVIRUS-GRUAS

WATERMAEL-BOITSFORT, Bélgica - Las grúas de la empresa de limpieza y mantenimiento de Tristan Van den Bosch no tienen casi trabajo en medio de la pandemia del coronavirus. Y su propietario decidió darles buen uso: con ellas sube gente para que puedan saludar desde más cerca a sus seres queridos encerrados en sus departamentos. Por Raf Casert y Virginia Mayo. 600 palabras. AP Foto.

_______________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

_______________________

REP-GEN CORONAVIRUS-PARAGUAY-FOTOS

ASUNCIÓN - ¿Es Paraguay una isla rodeada de tierra, como la describió su escritor más célebre Augusto Roa Bastos? Hasta el momento Paraguay parece haberse aislado de lo peor de la pandemia del coronavirus que se extiende por los países vecinos. La nación tiene unos siete millones de habitantes y registra apenas 10 muertos después de cerrar tempranamente la mayoría de sus fronteras. Por The Associated Press. 325 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

ESTADOS UNIDOS

_______________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump declara que la pandemia demuestra que él estaba en lo cierto al ordenar la salida de las empresas manufactureras de China, nuevamente culpando al país asiático por la propagación de la enfermedad. “Estas estúpidas cadenas de suministros están por todo el mundo, deberíamos tenerlas todas en Estados Unidos”, asegura Trump en entrevista con el canal Fox Business. Por Jill Colvin. 389 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-TRUMP-HOTEL-DEMANDA: Corte federal de apelaciones retoma una demanda legal que acusa a Trump de sacar provecho ilegalmente de la presidencia a través de su lujoso hotel en Washington.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-PROCURADORES

TALLAHASSEE, Florida - Los procuradores republicanos en 14 estados le piden al presidente Donald Trump que forme una sociedad estatal-federal para hacer que China rinda cuentas por los daños que ha provocado la propagación del coronavirus. Por Brendan Farrington. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

MUNDO

_______________________

EUR-GEN CORONAVIRUS-MASCARILLAS

BRUSELAS - La Unión Europea suspende la distribución de 10 millones de mascarillas provenientes de China entre sus estados miembros y Gran Bretaña luego de que dos países se quejaron sobre la mala calidad de los lotes que recibieron. Por Samuel Petrequin. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-MED CORONAVIRUS-MEDICAMENTO

LONDRES - La Agencia Europea de Medicamentos vaticina que podría haber remedios contra el coronavirus en los próximos meses y la aprobación de una vacuna a inicios de 2021 “en el mejor de los casos”. Ensayos recientes sugieren que remdesivir ayuda a los enfermos a recuperarse más rápido del coronavirus, aunque siguen siendo necesarias más pruebas. Por Maria Cheng. 308 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-FRANCIA VACUNA: La farmacéutica Sanofi promete que todos los países tendrán acceso a su vacuna para el COVID-19 apenas esté preparada.

EUR-ECO UE-BREXIT

BRUSELAS - Retrasadas por la pandemia de coronavirus y apremiadas por un plazo impuesto por el Reino Unido, las conversaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre su futura relación tras el Brexit tienen dificultades graves para avanzar. Limitadas a negociaciones por video, las partes no logran acordar desde los derechos de pesca hasta la autoridad de los altos tribunales en futuras disputas. Por Raf Casert y Jill Lawless. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-CLI FILIPINAS-TIFON

MANILA - Un tifón toca tierra en Filipinas luego de que las autoridades desalojaron a decenas de miles de personas mientras tratan de evitar el riesgo de contagios por coronavirus en los refugios atestados. Por Jim Gomez. 445 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

DEPORTES

_______________________

DEP-FUT CORONAVIRUS-CONMEBOL

BUENOS AIRES - Prohibido besar la pelota en el fútbol de Sudamérica. Tampoco se podrá intercambiar camisetas y no se tolerará escupir o soplarse la nariz. Para cuando pueda reanudar la Copa Libertadores, su máximo torneos de clubes, la CONMEBOL pondrá en vigor una serie de controles y restricciones por la pandemia del coronavirus. Por Débora Rey. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-AUT FERRARI-CAMBIOS

PARÍS - Carlos Sainz Jr. dará el salto a Ferrari en la próxima temporada de la Fórmula Uno para llenar la plaza vacante dejada por Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo reemplazará al español en McLaren. Sainz ficha con la icónica escudería italiana por dos años a partir de la temporada de 2021. Por Jerome Pugmire. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

_______________________

ESP-CIN PELICULAS RECONFORTANTES

NUEVA YORK - La pandemia ha llevado a muchos a ver películas relevantes como “Contagion”, pero un crítico de cine ha optado por títulos más reconfortantes como “North Por Northwest” y encontrado refugio en los musicales clásicos de Hollywood y las comedias socarronas de los 90. Por Jake Coyle. 850 palabras. AP Foto.

ESP-TEL ELMO-TALK SHOW

NUEVA YORK - Elmo tendrá su propio talk show en HBO Max, “The Not Too Late Show with Elmo”, a partir del 27 de mayo. La primera temporada contará con invitados como Ben Platt, Kacey Musgraves, los Jonas Brothers y Lil Nas X, entre otros. Por Mark Kennedy. 633 palabras. AP Foto. ENVIADO.

