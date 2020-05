La crisis del coronavirus se agudiza en Latinoamérica mientras Europa sale del confinamiento

La pandemia del coronavirus alcanzó una etapa crítica en Latinoamérica este miércoles, con cifras récord de muertes en Brasil y un agudo aumento de los casos en Chile, en un momento en que varias ciudades europeas avanzan en un cauteloso desconfinamiento.

A medida que el coronavirus remite en Europa -donde se registran 160.000 muertos- y las autoridades presentaron un plan para las vacaciones del verano boreal, la curva de contagios se dispara a Latinoamérica y amenaza con colapsar los servicios sanitarios.

En un momento en que el número de muertos en el mundo alcanza los 294.000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es posible que el virus nunca desaparezca.

En las últimas 24 horas se contabilizaron 749 nuevos muertos en Brasil por la pandemia, que ya se ha cobrado 13.149 vidas en el país.

Con más de 11.000 infectados un día, Brasil contabiliza 188.974 casos, el país más golpeado de la región ya que acumula casi la mitad del número de contagios de América Latina y el Caribe, que el miércoles superó los 400.000.

A Brasil le siguen Perú, con de 76.306 contagios y 2.169 fallecidos, y México, con 38.324 casos y 3.926 muertos.

El martes, la OPS advirtió que los sistemas sanitarios de Rio de Janeiro y de Lima están "al límite" y este miércoles médicos y enfermeras protestaron en varias ciudades de Perú para denunciar la falta de elementos de protección.

En Chile, las autoridades decretaron cuarentena total en Santiago después de que el miércoles se registraran 11 nuevos muertes y 2.660 casos de covid-19 en 24 horas, un 60% más que el día anterior. El país tiene ya 34.381 contagiados y 346 fallecidos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ya está la luz que indica la "salida del túnel". En una primera fase, 269 municipios en 15 de los 32 estados mexicanos que presentan muy pocos casos positivos, retomarán actividades laborales y reiniciarán clases desde el 18 de mayo.

En un momento en que empresas y gobiernos buscan frenéticamente una cura y una vacuna contra el coronavirus, Bolivia se aventuró a probar un medicamento antiparasitario, frecuentemente utilizado en animales, para tratar el virus.

- La UE busca rescatar las vacaciones de verano -

Mientras el bullicio volvía poco a poco a calles y comercios en Europa, la Comisión Europea urgió este miércoles un retorno progresivo del turismo con el levantamiento gradual de las restricciones de circulación por el nuevo coronavirus, con el objetivo de salvar la campaña estival.

"No va a ser un verano normal, pero si todos cumplimos con nuestra parte, no tenemos que enfrentarnos a un verano atrapados en casa o totalmente perdido para la industria del turismo", apuntó Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión.

Bruselas propone a los 27 países de la Unión Europea (UE), responsables últimos de su política interior, un enfoque coordinado para levantar las restricciones en las fronteras, que sea "gradual" y "sin discriminación" entre países o nacionales.

Y es que el turismo representa más del 10% del PIB de la UE y casi el 12% del empleo, recordó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió de la "dependencia" que tienen países como España, Italia o Grecia de este sector.

Austria y Alemania ya anunciaron que prevén restablecer a partir del 15 de junio la libre circulación en su frontera común, cerrada desde mediados de marzo.

- EEUU acusa a China de intentar robar estudios -

En Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia con 1.389.935 contagiados y 84.059 fallecidos, la capital Washington anunció que extenderá hasta el 8 de junio la orden de permanecer en casa.

El presidente de la Reserva Federal advirtió que podrían ser necesarias más medidas de estímulo y que los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser "duraderos".

Este aviso hizo caer los mercados europeos y también alcanzó a Wall Street.

En medio de esta crisis, las autoridades estadounidenses acusaron a informáticos ligados a Pekín de intentar robar "propiedad intelectual y datos públicos relacionados a vacunas, tratamientos" relacionados con las investigaciones sobre la COVID-19.

Pese al avance del virus en Estados Unidos, la pandemia ha significado una caída de los accidentes y el aplazamiento de procedimientos electivos, por lo que muchos hospitales han despedido a trabajadores sanitarios.

"En el sur de Florida no hay suficientes pacientes, el hospital no puede pagar a todo el personal que no tiene nada que hacer", cuenta a la AFP Dayna James, de 40 años, que solía trabajar en una sala de emergencias de un centro de Miami dos días a la semana. "Es triste, es mi vocación, ha sido mi carrera durante 17 años".

- La amenaza de una segunda ola -

Rusia, el segundo país con más casos, registró más de 10.000 contagios adicionales en 24 horas tras un relajamiento de las medidas de confinamiento.

El gobierno ruso reconoce 2.212 muertes causadas por la COVID-19, pero muchos críticos del Kremlin sospechan que las autoridades atribuyen otras causas a muertes por coronavirus.

En Gran Bretaña, con 32.682 muertos y 226.463 casos, los ciudadanos volvieron el miércoles al trabajo en autobuses abarrotados o incluso pudieron jugar al golf en el primer día de la flexibilización de un confinamiento que continuará parcialmemente hasta junio.

En Hong Kong se registraron el miércoles dos contagiados de coronavirus, poniendo así fin a un periodo de 24 días sin que se detectaran nuevos casos, haciendo temer un rebrote de la epidemia.

En China continental la ciudad de Jilin, en el noreste del país, impuso confinamiento parcial tras la aparición de nuevos casos, haciendo temer una segunda oleada de contagios.

La OMS se mostró "sorprendida" por la falta de preparación de algunos países para hacer frente a una pandemia como la del nuevo coronavirus, declaró a la AFP la responsable de riesgos infecciosos de la organización, Sylvie Briand.

"Cuando se compara, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en Asia, se ve claramente que los países asiáticos están mucho más preparados", dijo tras recordar que la aparición en 2003 del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) "dejó cicatrices importantes", tanto en la salud como en la economía de los países asiáticos.

