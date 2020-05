Francia: ‘Inaceptable’ que EEUU reciba vacuna de Sanofi primero

(Bloomberg) -- Dar a Estados Unidos acceso prioritario a una vacuna de Sanofi para el nuevo coronavirus sería “inaceptable”, dijo una ministra del Gobierno francés.

“Para nosotros, sería inaceptable que haya un acceso privilegiado para este o aquel país con un pretexto, que sería un pretexto financiero”, dijo la ministra de Economía Junior, Agnes Pannier-Runacher, en una entrevista el jueves en Sud Radio.

Estados Unidos probablemente será el primero en la cola si Sanofi logra desarrollar una vacuna porque el país fue el primero en financiar la investigación de la compañía francesa, manifestó el responsable ejecutivo, Paul Hudson, esta semana en una entrevista con Bloomberg News. Estados Unidos, que amplió una asociación de vacunas con la compañía en febrero, espera que, si han ayudado a fabricar la vacuna asumiendo un riesgo, recibirán las dosis primero, manifestó Hudson.

Los comentarios de Hudson ponen de relieve los conflictos a los que se enfrentan las multinacionales y los gobiernos en la carrera por desarrollar una vacuna contra Covid-19. Más de 140 líderes y expertos mundiales firmaron una carta abierta publicada por ONUSIDA y Oxfam el jueves, pidiendo una “vacuna del pueblo”, así como tratamientos que estén disponibles rápidamente para todos de forma gratuita.

“No se debe colocar a nadie a la cola de la vacuna debido a dónde viven o lo que ganan”, dijo el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Prioridad nacional

Los defensores de salud han advertido que la carrera podría dejar fuera a los países que no pueden permitirse vacunas de protección, exponiéndolos a muertes masivas y destrozos económicos, en medio de señales de que algunos países darán prioridad a su población.

La administración de una vacuna experimental de la Universidad de Oxford tendrá prioridad en el Reino Unido antes que en otras partes del mundo, manifestó Pascal Soriot, responsable ejecutivo de AstraZeneca Plc, que fabricará la vacuna, el mes pasado.

A la pregunta de si Estados Unidos sería el primero en la fila para una vacuna de Sanofi en BFM Business TV, Olivier Bogillot, jefe de Sanofi France, dijo: “No, no lo confirmo. Es evidente que si Sanofi descubre un medicamento, una vacuna contra Covid-19, si es efectiva, estará disponible para todos”.

Sanofi se ha asociado con su competidor británico, GlaxoSmithKline Plc, en el proyecto apoyado por Estados Unidos y dice que podría producir 600 millones de dosis anualmente.

La producción de la vacuna de Sanofi en EE.UU. se destinará principalmente a ese mercado, mientras que la capacidad en otros lugares cubrirá Europa y el resto del mundo, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico tras las informaciones publicadas por Bloomberg. La farmacéutica está teniendo “conversaciones muy constructivas” con los Gobiernos francés y alemán y con instituciones de la Unión Europea, dijo.

Pannier-Runacher, de Francia, dijo que contactó de inmediato a Sanofi después de la entrevista de Hudson, y el jefe local de la compañía confirmó que la vacuna estaría disponible para todos los países, incluida Francia, especialmente porque la compañía tiene capacidad de producción allí.

