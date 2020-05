Director de la OMC planea renunciar, según fuentes

(Bloomberg) -- El titular de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, dijo a los gobiernos miembros que planea renunciar antes de que termine su mandato en 2021, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

El brasileño de 62 años se desempeña como director general de la OMC desde septiembre de 2013 y su segundo mandato de cuatro años comenzó en septiembre de 2017.

Un portavoz de la OMC declinó hacer comentarios. Azevedo no pudo ser contactado directamente.

La partida de Azevedo llegaría en un momento difícil para el organismo comercial con sede en Ginebra, que ha luchado por contener una serie de crisis sistémicas incluso antes de que la pandemia de coronavirus devastara el comercio mundial.

La estabilidad de la OMC recibió un duro golpe el año pasado cuando Estados Unidos paralizó el sistema de solución de disputas de la organización después de bloquear nuevos nombramientos para el panel de siete miembros que escucha las apelaciones.

Un tribunal no puede emitir sentencias sobre casos futuros desde el 11 de diciembre porque no hay suficientes miembros activos.

Es posible que uno de los cuatro subdirectores generales de Azevedo pueda servir como director interino hasta que termine su mandato el próximo año. Ellos son Yonov Frederick Agah de Nigeria, Karl Brauner de Alemania, Alan Wolff de los Estados Unidos y Yi Xiaozhun de China.

Nota Original:WTO Director-General Roberto Azevedo Is Said to Plan to Depart

