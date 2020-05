COVID-19 podría costarle a Puerto Rico US$2.000M en impuestos

(Bloomberg) -- La pandemia de coronavirus podría reducir los ingresos fiscales de Puerto Rico en hasta US$2.000 millones en el año fiscal 2020, dijo el miércoles la junta federal de supervisión del territorio, el último revés en los esfuerzos por reestructurar su deuda.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo que la estimación refleja una caída proyectada de US$20.000 millones en la actividad económica en la isla, que se está abriendo camino a través de una reestructuración de bancarrota tras acumular alrededor de US$120.000 millones en obligaciones de deuda y pensiones.

La junta de supervisión, creada por el Congreso de Estados Unidos para ayudar a restaurar las finanzas de Puerto Rico, tiene programado aprobar un nuevo plan fiscal a fin de mes. Por primera vez, Jaresko dijo que el plan incluiría un conjunto de proyecciones del peor de los casos, lo que refleja la incertidumbre adicional que vive Puerto Rico.

“No será perfecto, porque no tengo una bola de cristal”, dijo Jaresko en una entrevista el miércoles.

Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3,2 millones de personas, tomó algunos de los pasos más dramáticos de cualquier jurisdicción estadounidense para tratar de detener la propagación del virus, prohibiendo cruceros, cerrando aeropuertos regionales y todos los negocios no esenciales el 16 de marzo. Si bien la manufactura, la construcción y algunas empresas de servicios profesionales han podido reabrir con restricciones, gran parte de la economía sigue paralizada.

Jaresko elogió al Gobierno local por tomar medidas decisivas, pero dijo que ha tenido un costo.

“Los estados que han tenido éxito en cerrar y contener tienen más dificultades para definir cómo reiniciar” la economía, dijo. “Y ese es realmente el desafío que le espera a Puerto Rico”.

Indicó que espera que Puerto Rico obtenga alrededor de US$10.000 millones a través de la Ley federal CARES y otras ayudas pandémicas, pero dijo que todavía le preocupa cómo se comportará la economía en el futuro.

En particular, no está claro qué sucederá con los sectores del turismo y el ocio, que representan cerca de 6,5% del producto interno bruto de la isla, según cifras del Gobierno.

“Nadie sabe qué va a pasar con la industria de cruceros”, dijo. “Nadie sabe cuándo los estadounidenses y otros van a sentirse cómodos nuevamente en un avión”.

Nota Original:Covid-19 May Cost Puerto Rico $2 Billion in Taxes, Board Says

©2020 Bloomberg L.P.