Colapsa producción de petróleo de países fuera de la OPEP: AIE

(Bloomberg) -- La producción mundial de petróleo de países fuera de la OPEP está disminuyendo más rápido de lo esperado, encabezada por la producción de Estados Unidos, informó la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su último informe mensual del mercado.

La producción no perteneciente a la OPEP se redujo en abril en 1,1 millones de barriles por día respecto del mismo mes del año pasado, según la AIE. Y entre marzo y junio caerá un total sin precedentes de 6,7 millones de barriles por día. Gran parte de la disminución proviene de EE.UU., cuya producción colapsará más que la de cualquier otro productor líder, y Canadá. Se esperan nuevos descensos en mayo.

Si bien la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han comenzado a realizar oficialmente recortes en la producción desde el 1 de mayo, también ha habido marcadas contracciones fuera del grupo, debido a que los bajos precios están obligando a productores a cerrar pozos. La perforación en EE.UU. se ha desplomado a su nivel más bajo desde 2009.

“Un colapso de la demanda y los precios está obligando a productores de todo el mundo a interrumpir los suministros más rápido de lo que nadie había previsto”, señaló la agencia. En EE.UU., “los niveles de actividad en el parche de shale han caído a niveles récord y casi todos los operadores han interrumpido su producción no rentable”.

Se prevé que la producción de EE.UU. disminuirá en mayo en 1,2 millones de barriles por día, y para fines de año la producción podría disminuir en 2,8 millones de barriles por día respecto del nivel de fines de 2019. La mayor caída se producirá en la región Pérmica de Texas y Nuevo México.

Según la AIE, se estima que la producción canadiense disminuyó hasta 700.000 barriles por día en abril. La producción rusa caerá en 1,3 millones de barriles por día en el cuarto trimestre.

Por otro lado, Brasil y Noruega han interrumpido su producción, pero se espera que esta sea mayor en comparación con el año pasado debido a nuevos proyectos. Se trata de la primera vez que Noruega frena su producción desde 2002.

