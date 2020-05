Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Millones más de desempleados; la Casa Blanca responde a los expertos, y la AIE ve mejoras en el mercado del petróleo.

Desempleo

En tiempos normales, una caída de las solicitudes de desempleo iniciales semanales al nivel más bajo en casi dos meses -lo que se espera en los datos de hoy a las 8:30 a.m., hora de Nueva York- sonaría bastante bien. Pero ante una proyección de los economistas de 2,5 millones de solicitudes, la situación dista mucho de ser normal. Goldman Sachs Group Inc. ahora anticipa que el desempleo en EE.UU. alcanzará un máximo del 25%, con una disminución lenta, lo que significa que la tasa se mantendrá cerca del 10% para finales de año. El exceso de trabajadores sin empleo parece ser uno de los principales riesgos a un repunte económico, y ya hay indicios de que el desempleo está lastrando la recuperación en China.

Respuesta a críticas

El presidente Donald Trump reprendió públicamente a Anthony Fauci, la principal autoridad de enfermedades infecciosas de la nación, y dijo que su testimonio ante el Congreso era un intento de “jugar todos los lados de la ecuación”. Algunos republicanos ven a Fauci como un obstáculo en los planes de Trump para reiniciar la actividad económica. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también ha rechazado las advertencias del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los riesgos del virus y dijo que ve una fuerte recuperación el próximo año.

Señales de vida

Hubo un poco de buenas noticias para el mercado del petróleo en el informe de la Agencia Internacional de Energía esta mañana que decía que las perspectivas han “mejorado algo“. Los suministros están cayendo más rápido de previsto, después de que la OPEP y sus socios recortaran la producción mientras que otros, como Estados Unidos, se ven obligados a reducir la perforación. Un barril de West Texas Intermediate para entrega en junio cotizaba a más de US$26 esta mañana, mientras que el Brent para julio superaba los US$30.

Mercados en retroceso

La ola de ventas de ayer en EE.UU. ha marcado la tónica de esta mañana para la renta variable mundial. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1,4%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,9% menos. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedía un 1,6% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y todos los sectores de la industria cotizaban en rojo. Los futuros del S&P 500 se mantenían principalmente sin cambios, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,62% y el oro sostenía el avance de ayer.

También hoy...

Además de las solicitudes de desempleo, hoy salen los datos de precios de importación y exportación de EE.UU. de abril a las 8:30 am. La publicación de la Revisión del Sistema Financiero del Banco de Canadá, a las 10:00 am, estará seguida por una rueda de prensa del gobernador Stephen Poloz. En EE.UU., el presidente de la Fed de Minneápolis, Neel Kashkari; el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, hablarán más tarde.

