Buenos Aires cerca a default, ante llamados a encontrar acuerdo

(Bloomberg) -- Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina, parece cercana a un default en tanto un pago atrasado de la deuda vence el jueves y los acreedores vuelven a apelar por un acuerdo para la reestructuración de los bonos.

El comité de los bonistas instó a la provincia a encontrar una “solución consensuada y exitosa”, a medida que busca reestructurar cerca de US$7.000 millones en deuda externa, según un comunicado enviado por correo electrónico el jueves.

Las conversaciones continuarán a la sombra de las negociaciones del Gobierno nacional sobre la reestructuración de US$65.000 millones de deuda. El Gobierno ha establecido mayo 22 como fecha límite para dichas conversaciones, mientras que la provincia de Buenos Aires ha indicado que continuará las negociaciones hasta el 26 de mayo. Las consecuencias de un default serían graves para la provincia, dijeron los tenedores de bonos.

“En ausencia de una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera de PBA”, según el comunicado.

Los US$750 millones en bonos de la provincia que vencen el próximo año cotizaron con pocos cambios hoy, cayendo 0,2 centavos a 31,9 centavos por dólar. Los bonos han devengado -35% este año.

Un período de gracia de 10 días para US$150 millones en pagos atrasados, principalmente capital, vence hoy con pocas posibilidades de pago.

Un funcionario de la provincia declinó hacer comentarios sobre la declaración del grupo. Funcionarios de Buenos Aires dijeron a principios de esta semana que la provincia había decidido no realizar el pago, extendiendo la fecha límite de las conversaciones hasta el 26 de mayo.

La provincia indicó que está “completamente comprometida” con un proceso ordenado y de buena fe, según un comunicado enviado por correo electrónico el lunes. La propuesta solicita a los inversores un período de gracia de tres años para el pago de la deuda y un fuerte recorte de las tasas de interés, similar a lo que el Gobierno nacional está ofreciendo a sus acreedores.

