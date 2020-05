Viena repartirá cupones de 50 euros a familias para comer fuera

(Bloomberg) -- Viena entregará cupones de 50 euros (US$54) a todas las familias en la capital austriaca para que los gasten en restaurantes y cafeterías locales tras su reapertura el viernes.

El alcalde Michael Ludwig, un socialdemócrata que se enfrenta a elecciones municipales el 22 de octubre, anunció la medida de 40 millones de euros por Twitter el miércoles. Los cafés y restaurantes de Viena cerraron sus puertas el 16 de marzo tras la imposición de un cierre nacional a fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus.

La medida de Ludwig se suma a un plan del Gobierno federal, que quiere ayudar a los restaurantes con el recorte de impuestos como el IVA a las bebidas no alcohólicas y un impuesto especial sobre el vino espumoso. El sector se encuentra entre los más afectados por las medidas de confinamiento, un impacto exacerbado por el colapso del tráfico turístico.

Los residentes de Viena recibirán el cupón por correo, dijo la autoridad de la ciudad. Las personas sin pareja recibirán un cupón de 25 euros. Los restaurantes y cafeterías pueden cambiar los cupones por dinero en efectivo.

