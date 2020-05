Venezuela llena bancos de dólares para contener caída de bolívar

(Bloomberg) -- El Banco Central de Venezuela está aumentando el suministro de divisas en el mercado local en un esfuerzo por contener una fuerte caída en el valor del bolívar.

La autoridad monetaria ha enviado US$11,3 millones y 2 millones de euros en efectivo este mes para que los prestamistas locales vendan a los clientes, lo que lo deja encaminado a superar los US$15 millones transferidos en abril, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser identificadas debido a que no están autorizadas para hablar del tema.

La inyección de efectivo está ayudando a revertir la caída del bolívar en el mercado paralelo, que la mayoría de los venezolanos usa para acceder a moneda extranjera. Si bien el banco central ofrece habitualmente dólares y euros a los bancos locales, ha aumentado sus ofertas desde el año pasado para controlar las fluctuaciones en el mercado negro. El bolívar había caído a un mínimo histórico de 200.000 por dólar antes de recuperarse 11% a cerca de 180.000 por dólar al miércoles.

Funcionarios de prensa del banco central no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está tratando de impulsar la moneda local después de inyectar este año nuevos bolívares a la economía, a medida que una cuarentena en todo el país llevaba la frágil economía de Venezuela a un punto muerto. Si bien imprimir bolívares puede ayudar a aliviar las crisis inmediatas, la práctica también alimenta la inflación y socava el valor de la moneda local.

El régimen venezolano ha hecho todo lo posible para mantener el acceso al dólar y al euro, como traer cientos de millones en billetes desde Rusia, debido a que las sanciones de Estados Unidos hacen que el régimen quede aislado de los sistemas financieros convencionales. También ha utilizado ventas secretas de oro para recaudar fondos, como el envío hace poco de US$500 millones en oro a Irán.

Nota Original:Venezuela Floods Banks With Dollars to Contain Bolivar’s Drop

