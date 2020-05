Uber venderá US$750M en bonos tras informe de trato con Grubhub

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. está vendiendo nueva deuda, sólo un día después de que se informara que había hecho una oferta para adquirir la empresa de entrega de alimentos Grubhub Inc.

El servicio de transporte emitirá US$750 millones en notas sénior con vencimiento en 2025, según un comunicado publicado el miércoles. Los ingresos se utilizarán para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, que pueden incluir posibles adquisiciones y transacciones estratégicas, dijo la compañía en el comunicado.

Un acuerdo con GrubHub combinaría dos de las aplicaciones de entrega de alimentos más grandes de Estados Unidos en un momento en que el coronavirus impulsa un aumento en la demanda, informó Bloomberg el martes. Si bien ninguna de las compañías confirmó, ambas reconocieron que siempre están buscando oportunidades para proporcionar valor a sus negocios.

Uber dijo la semana pasada que cerrará su servicio de entrega de comida, Uber Eats, en mercados donde no es popular. En el primer trimestre, las reservas de clientes del servicio de transporte disminuyeron por primera vez debido a la paralización de los viajes, pero Uber dijo que parte de su negocio ahora está comenzando a recuperarse.

S&P Global Ratings califica las nuevas notas no garantizadas de Uber como CCC+, o siete niveles por debajo del grado de inversión. Moody’s Investors Service le asignó una calificación de B3, un nivel más que S&P.

Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc y HSBC Holdings Plc están administrando la venta de bonos, según una persona con conocimiento del asunto. Se espera que durante el día se defina el precio de los bonos, dijo la persona, que pidió no ser identificada debido a la confidencialidad de los detalles.

Nota Original:Uber to Sell $750 Million of Bonds After Grubhub Deal Report (1)

©2020 Bloomberg L.P.