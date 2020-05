¿Por qué la tasa de mortalidad de COVID-19 es tan baja en Rusia?

(Bloomberg) -- El creciente número de infecciones por coronavirus en Rusia convierte al país en un foco de epidemia global, superado solo por Estados Unidos. Así, desconcierta a expertos de la salud que reporte tan pocas muertes.

Las autoridades rusas dicen que de 242.271 casos confirmados desde que estalló la epidemia, 2.212 personas han muerto hasta ahora de COVID-19 . El total de casos de Rusia el martes superó los de España, que ha reportado cerca de 27.000 muertes, después de pasar al Reino Unido e Italia, que tienen más de 12 veces el nivel de muertes de Rusia.

La Organización Mundial de la Salud dijo que está en conversaciones con Rusia sobre las estadísticas del país en lo referente a muertes por coronavirus, que en 0,9% está muy por debajo del promedio mundial y es el más bajo entre las naciones con el mayor número de infecciones.

“Como OMS, estamos discutiendo de cerca esto con las autoridades rusas”, dijo Melita Vujnovic, representante principal de la organización en Rusia, en una entrevista telefónica la semana pasada. “Están analizando toda la mortalidad para identificar si se hizo caso omiso de algo”. El Ministerio de Salud no respondió a solicitudes de comentarios para este artículo.

La agencia de las Naciones Unidas con sede en Ginebra emitió directrices a mediados de abril, solicitando a los países que registren muertes relacionadas con COVID-19 “donde la enfermedad causó, o se supone que causó, o contribuyó en el fallecimiento”. Sin embargo, datos de cuatro regiones rusas sugieren que el número de muertes podría ser mucho mayor cuando se cuentan los casos en que los pacientes diagnosticados con la enfermedad murieron por otras afecciones, como insuficiencia hepática o cardíaca.

Definición estrecha

La tasa de mortalidad es baja en Rusia porque las estadísticas solo incluyen las muertes directamente atribuidas a COVID-19, dijo un funcionario con conocimiento de los cálculos de mortalidad por coronavirus. Otros países con totales más altos tienen criterios más amplios para atribuir las muertes al virus.

La viceprimera ministra rusa, Tatyana Golikova, rechazó sugerencias de que Rusia estuviera subestimando la tasa de mortalidad. “Es lo que es y nunca manipulamos los datos oficiales”, dijo.

El Ministerio de Salud dijo el miércoles que sigue las normas de estadísticas internacionales para clasificar las muertes de personas diagnosticadas con COVID-19. Esto significa incluir como causa de muerte la afección que la provocó, como insuficiencia vascular aguda, dijo el Ministerio en un comunicado al servicio estatal de noticias Tass.

Rusia ha reportado niveles récord de infecciones con un promedio de más de 10.000 casos nuevos por día desde el 3 de mayo, aunque el país fue puesto bajo cuarentena nacional a fines de marzo, lo que ayudó a desencadenar una caída en la actividad económica.

Pese a que sus infecciones se han acelerado, Rusia sigue siendo la única de las 10 naciones más afectadas con una tasa de mortalidad inferior a 1%. A nivel mundial, de 4,3 millones de infecciones conocidas, 293.366 o 6,8%, han muerto.

Sin duda, un aumento masivo en las pruebas en Rusia ha llevado a una gran cantidad de nuevas infecciones reportadas, de las cuales más de 40% no presentan síntomas. Aún así, en Corea del Sur, que tiene uno de los sistemas más extensos para rastrear el coronavirus, la tasa de mortalidad es 2,5 veces mayor que la rusa.

La tasa de mortalidad de Rusia es “dramáticamente baja en el escenario mundial”, dijo en una entrevista telefónica Jeremy Rossman, profesor titular de virología de la Kent University en el Reino Unido. “Esto implica que el riesgo de muerte por COVID-19 es menor de lo que realmente es. Ser abierto en términos de información es realmente importante porque necesitamos comprender el rango de muertes”.

Nota Original:Experts Want to Know Why Coronavirus Hasn’t Killed More Russians

