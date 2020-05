¿Por debajo de cero? Powell rechaza las tasas de interés negativas

13 mayo (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, envió el miércoles un claro mensaje a los operadores de futuros de tasas de interés: las apuestas de que el banco central estadounidenses se encamina hacia una política monetaria de tasas de interés negativas no tienen base.

El jefe de la Fed se transformó en el último de un desfile de autoridades del organismo en descartar la idea de que se llevan las tasas de interés a territorio negativo después que los futuros ligados a las expectativas de los fondos federales comenzaran a recientemente a estimar una pequeña posibilidad de tasas por debajo de cero dentro del próximo año.

"La visión del comité sobre las tasas negativas realmente no ha cambiado. Esto no es algo que estamos considerando", dijo Powell en respuesta a una pregunta durante un evento organizado por el Peterson Institute for International Economics.

Una serie de importantes bancos centrales -incluyendo al Banco de Japón y al Banco Central Europeo- han implementado políticas de tasas de interés negativas en los años transcurridos desde la crisis financiera de 2007-2009, debido a que sus débiles economías no han podido producir los niveles deseados de inflación.

La semana pasada y por primera vez en la historia, los futuros de los fondos federales comenzaron a reflejar una pequeña posibilidad de que tasas negativas pudieran llegar a Estados Unidos. El mercado es utilizado para cobertura o apostar directamente el nivel de la tasa referencial a un día hasta un período de tres años.

La efectividad de dicha medida sigue siendo objeto de debate en los círculos de los bancos centrales. La idea al menos cuenta con el respaldo de un seguidor de alto perfil, el presidente Donald Trump.

Powell es el último de una serie de autoridades de la Reserva Federal que rechaza la idea de que tasas negativas estén sobre la mesa. Al menos seis de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed han rechazado la idea. Powell dijo durante el evento del miércoles que su rechazo ha sido objeto de una inédita unanimidad entre sus colegas del organismo.

Los funcionarios lo discutieron recientemente durante la reunión de octubre pasado, aseguró Powell, "y las minutas dijeron que todos los participantes del FOMC -y esa no es una frase que se puede decir muy a menudo- todos los participantes del FOMC juzgaron que las tasas negativas... no parecen ser una herramienta atractiva de política monetaria en Estados Unidos".

Powell dijo que prefieren alternativas como la orientación a futuro y las compras de activos a gran escala, también conocidas como alivio cuantitativo (QE). "Hemos dicho que seguimos confiando en esas herramientas que son probadas, y ahora son parte de nuestro conjunto de herramientas".

Los futuros de tasas moderaron la expectativa de tipos negativos tras los comentarios de Powell. Sin embargo, una docena de contratos que vencen desde abril de 2021 hasta marzo de 2022 reflejan una tasa de fondos federales de entre -0,01% y -0,025% al ​​vencimiento del contrato.

