Plantas automotrices México reabrirán pese a alza en contagios

(Bloomberg) -- El Consejo de Salubridad General de México sumará los sectores de fabricación de automóviles, construcción y minería a su lista de actividades esenciales, lo que permitirá que reanuden sus operaciones, según un tuit de la entidad federal.

Esa decisión corresponde a uno de los cuatro acuerdos que el consejo gubernamental aprobó para levantar gradualmente las medidas de contención del coronavirus. México suspendió las actividades no esenciales, como la fabricación de automóviles y autopartes, cuando declaró, el 30 de marzo, emergencia nacional de salud debido a la COVID-19.

Los fabricantes de autos han comenzado elaborar planes para reanudar con precaución sus actividades en Norteamérica en medio de la pandemia, y dichas estrategias involucran cadenas de suministro en México. La Secretaría de Hacienda del país dijo a fines de abril que estaba trabajando con Estados Unidos y Canadá en un plan para reanudar la industria automotriz, pero, hasta entonces, el sector debe respetar la suspensión de actividades ordenadas por el Gobierno.

El martes, la Secretaría de Salud de México reportó 353 nuevos fallecimientos por COVID-19, un alza diaria cercana a 10%, lo que eleva el total a 3.926. El total de casos aumentó 5% respecto del día anterior, a 38.324, aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el número real de casos en el país puede ser hasta ocho veces mayor.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la propagación de la enfermedad en el país está llegando a su punto máximo. Planea anunciar un plan para reactivar la economía en su conferencia de prensa matutina el miércoles. También es cuando se darán a conocer más detalles sobre las medidas del consejo, ya que las nuevas normativas no hablan de las fechas en que entrarán en vigencia.

Nota Original:Mexico to Let Auto Plants to Restart as Covid-19 Toll Rises (1)

